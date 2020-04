300 barnfinds in één keer ‘gevonden’

We hebben een recordaantal barnfinds op één dag.

Het is een term die we te pas en te onpas tegenkomen: barnfind. Het principe is vrij eenvoudig. Een persoon koopt een (liefst bijzondere) auto. Deze word dan altijd keurig in een garage geparkeerd.

Barnfind

Op een gegeven gebeurt er iets: de eigenaar komt vroegtijdig te overlijden, men gaat een paar jaar naar het buitenland of men koopt een tweede huis en vergeet de auto mee te nemen. Veelal komen barnfinds voor bij mensen die iets beter in de slappe was zaten. Barnfinds zijn een typisch aristocratisch fenomeen.

Drie loodsen

Dat is ook het geval bij de video van Ammo NYC op YouTube. Het gaat namelijk niet om twee of drie auto’s die in een opslag stonden. Nee, het gaat om drie loodsen vol met auto’s. De maker van Ammo NYC is Larry Kosilla, die runt een bedrijf dat oude auto’s opknapt en verkoopt. Of hij interesse had om gedeelte van de enorme collectie weer op te kalefateren, zodat de auto’s verkocht kunnen worden.

300 barnfinds. 300.

Gelukkig mocht hij dat doen. Er was één voorwaarde: hij mag niet bekend maken wáár de loodsen zich bevinden. Geen enkel probleem. De 300 barnfinds zijn allemaal in een lichtelijk verwaarloosde staat. Veel exemplaren hebben nauwelijks kilometers gelopen en zitten onder het stof. Na 30 jaar binnen gestaan te hebben zullen er links en rechts wel wat poreuze rubbers en brandstofleidingen vervangen moeten worden.

Ford Pinto

Niet alleen het aantal is leuk, maar ook de diversiteit. Een garage vol Porsches en Ferrari’s is leuk, maar in het filmpje is de mix veel leuker. Klassieke muscle cars, witte Lamborghini’s (waaronder een LM002!), diverse dikke BMW’s, speciaal getunede auto’s, blauwe Ferrari’s en jawel, een raszuivere Ford Pinto! Hoe cool is dat?

Koffie

Dus pak een goede kop koffie en geniet van het filmpje. Voor ondergetekende dibs op de Plymouth Super Bird, de blauwe 930 Slantnose en de rode Acura NSX. Gelukkig zijn er dan nog 297 andere barnfinds over.

Met dank aan iedereen voor de tip!