Dit zijn alle NL prijzen van de Lancia Ypsilon, inclusief EV

De Nederlandse prijzen voor de Lancia Ypsilon zijn bekend en laten we het zo zeggen: je moet er van houden.

Wie wat bewaart, heeft wat. Zo heeft FCA, later Stellantis, Lancia altijd nog levend gehouden om ervoor te zorgen dat een tweede kans nooit uitgesloten is. Het merk Lancia weet toch altijd weer de liefhebbers warm te krijgen: het heeft een soort gunfactor. Zelfs als ze alleen nog rebadges van Chrysler uitbrengen.

Ypsilon

We zeggen wel dat Lancia al een tijdje niks meer doet, maar in Italië ging de op de Fiat 500 gebaseerde oude Ypsilon nog als warme broodjes over de toonbank. De nieuwe Ypsilon is wederom een bekende auto qua platform, maar door de Stellantis-fusie is de basis geen Fiat meer, maar een Peugeot/Opel. Heeft zo’n Ypsilon dan zin? Als een soort premium-versie van de Corsa en 208, ja hoor. En de DS 3 dan? Oh ja, die was er ook nog.

Prijzen Lancia Ypsilon

De echte positie van de Lancia Ypsilon ligt een beetje aan zijn prijs en voorheen was dat gokken. Nu wordt de officiële prijs gecommuniceerd en het is… 29.700 euro. Da’s een smak geld voor een B-segmenter. We vergelijken hem zo even met soortgenoten, eerst even wat je krijgt. Die net-geen-30-mille-maar-met-rijklaarmaakkosten-wel-vanafprijs is voor de basisversie en die heet Ypsilon. Lekker makkelijk. Je krijgt dan de Stellantis 1.2 PureTech ‘Hybrid’ (het is een MHEV) met 100 pk, altijd gekoppeld aan een DCT-automaat. De enige upgrade is naar een LX of Edizione Cassina Limitata (een soort First Edition) en die kosten beide hetzelfde: 32.700 euro.

Elektrisch

Met een hoge vanafprijs voor de ICE-versie is de upgrade naar een Ypsilon EV ineens niet zo groot meer. De EV-versie van de Lancia krijgt alleen de dikste EV-configuratie van de e-208 (die heeft twee opties waarvan de basisversie dus geskipt wordt). Dat gaat om een 156 pk sterke e-motor-setup en een batterij van 51 kWh (WLTP-range 402 kilometer). Die is er vanaf 35.400 euro, ‘maar’ 5 mille meer dan de benzineversie. De LX kost in dit geval 38.400 euro en de Edizione Cassina Limitata is bij de EV-versie wel wat duurder, namelijk 39.500 euro.

Stellantis-balans

Hoe verhoudt die prijs zich tot de concurrentie? We richten ons eerst even op de positie binnen Stellantis. Ja, dat concern is zo groot dat je aan de hand daarvan het nut van de Ypsilon een beetje begrijpt. In principe is het namelijk als volgt:

Opel Corsa 1.2 Start/Stop (75 pk/handbak): 24.499 euro

Peugeot 208 Active 1.2 (75 pk/handbak): 24.900 euro

Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid DCT (100 pk/automaat): 29.700 euro

DS 3 Bastille 1.2 S&S (102 pk/handbak): 37.140 euro

Dan valt op dat alhoewel de Opel en Peugeot dezelfde auto’s zijn, de prijs toch bijna 5.000 euro verschilt. Dat is de prijs van luxe, denk je dan. Maar het valt wellicht op dat de Ypsilon de basismotor, de 1.2 PureTech zónder hybrid en handbak, overslaat. En die motor is in de DS 3 ook weer anders, want daar is ‘ie zonder hybride met 102 pk en wel met handbak. En ook nog eens een klap duurder, want crossover. Het echte vergelijk als je de motoren gelijkschakelt is als volgt:

Opel Corsa 1.2 MHEV (100 pk/automaat): 27.499 euro

Peugeot 208 Active 1.2 Hybrid e-DSC6 (100 pk/automaat): 28.200 euro

Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid DCT (100 pk/automaat): 29.700 euro

DS 3 Bastille 1.2 Hybrid (136 pk/automaat): 38.390 euro

Dan valt de meerprijs voor een Ypsilon ineens erg mee, slechts 1.500 euro meer dan de Peugeot en een hele klap minder dan de DS 3 (maar nogmaals, crossover).

Maar nou komt ‘ie: de EV-versies van deze auto’s (vandaar ook de DS 3 erbij) maken de balans weer anders op. In principe is het namelijk als volgt:

Opel Corsa Edition 50 kWh (136 pk): 34.999 euro

Lancia Ypsilon 51 kWh (156 pk): 35.400 euro

Peugeot e-208 Active 50 kWh (136 pk): 35.870 euro

DS 3 Bastille E-Tense 54 kWh (156 pk): 39.790 euro

Dan valt op: zowel de Peugeot als de Opel hebben dan minder pk en een kleinere accu. Voor beide geldt dat je de standaard aandrijflijn van de Ypsilon kan krijgen, maar dan moet upgraden naar de topversies GS en GT. En die zijn duur (maar wel compleet). Maar dan is de Ypsilon de goedkoopste van het stel! En is de Peugeot eigenlijk schofterig duur.

Lancia Ypsilon 51 kWh (156 pk): 35.400 euro

Opel Corsa GS 51 kWh (156 pk): 37.999 euro

DS 3 Bastille E-Tense 54 kWh (156 pk): 39.790 euro

Peugeot e-208 GT 51 kWh (156 pk): 41.170 euro

Concurrentie

Goed, even naar de algemene concurrentie van de Lancia Ypsilon. Da’s een beetje lastig. We pakken zoals altijd dan even wat highlights uit het B-segment erbij en daar zit de Ypsilon gewoon ver boven de mediaan qua prijs. Maar je vergelijkt dan wel een beetje appels met peren. Stellantis is ook niet van gisteren en als je de Ypsilon de prijspakker maakt, kan de Corsa of de 208 inpakken. Dus krijg je extra dingen standaard in de Ypsilon, waaronder dus de beste Stellantis-B-segment-aandrijflijn én een automaat. Alles behalve de (duurdere) MINI in onderstaande overzicht heeft een handbak en eigenlijk moet het vergelijk met de Ypsilon ook hoofdzakelijk zijn met de Audi A1 en MINI Cooper C omdat het een wat meer ‘premium’ auto is.

Mazda2 Centre-Line 1.5 (90 pk): 22.840 euro

Renault Clio evolution 1.0 TCe 90 GPF (90 pk): 23.890 euro

Opel Corsa 1.2 Start/Stop (75 pk): 24.499 euro

Toyota Yaris Comfort 1.5 VVT-i (125 pk): 24.595 euro

Peugeot 208 Active 1.2 (75 pk): 24.900

Volkswagen Polo 1.0 MPI (80 pk): 26.990 euro

Lancia Ypsilon 1.2 Hybrid DCT (100 pk): 29.700 euro

Audi A1 Sportback Pro Line 25 TFSI (95 pk): 31.370 euro

MINI Cooper C Essential 1.5 Steptronic (156 pk): 36.990 euro

Over de EV-vergelijking kunnen we heel kort zijn: daar is bijna iedereen uit gestapt (voor nu). Zo blijven over het drietal Opel-Peugeot-Lancia en de MINI Cooper E Essential. Die is met 35.990 euro bijna op hetzelfde niveau als de Ypsilon en verschilt ook nog geen 1.000 euro met de Opel en Peugeot. Ook al is de MINI qua prestaties wel iets vlotter: 184 pk.

Alle versies van de Lancia Ypsilon zijn nu te bestellen in Nederland.