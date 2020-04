Plug-in hybride Lexus eindelijk onderweg

Jazeker, eindelijk komt er een plug-in hybride Lexus aan.

Lexus is een premium merk dat de dingen net even anders aanpakt. Het merk begon drie decennia geleden als luxe-merk van Toyota en is inmiddels uitgegroeid tot een begrip. In Europa kent het merk een bescheiden fanschare, wereldwijd is het een groot succes.

Anders dan anders

Ook qua aandrijflijnen doet Lexus het ook allemaal net eventjes wat anders dan andere merken. Zo kun je de Lexus LC krijgen als hybride of met een atmosferische benzine V8, terwijl je (bijvoorbeeld) een concurrent als de BMW 8 Serie kunt krijgen met diesel of benzinemotoren met turbo’s. Een bijzondere keuze van Lexus, dus.

Paradepaardje

Met name de hybrid-aandrijving is een paradepaardje van het Japanse merk, dat doen ze al sinds 2007 met de GS450h met behoorlijk veel succes. Het relaxte karakter van de hybride-aandrijflijnen past uitstekend bij de op comfort gerichte auto’s van Lexus. Ondanks de vele ontwikkelingen op het gebied van plug-in hybrides, kunnen we een dergelijke uitvoering nog niet vinden bij Lexus in 2020. Opmerkelijk, want met hybrides waren ze dus juist een van de eerste.

NX450h+

Maar daar gaat gelukkig verandering in komen. Dat meldt InsideEVs. Naar het schijnt heeft Lexus twee nieuwe namen gedeponeerd bij het Europese patenten-bureau. De eerste naam waar het om zou gaan is de typenaam ‘NX350h’. Dat is niet direct een typenaam waar we gek van opkijken. Dat is wel het geval met de tweede typenaam: ‘NX450h+’. Die naam zou kunnen duiden op een plug-in hybride Lexus.

RAV4 Plug-in Hybrid

Dit zou kunnen duiden op een krachtigere NX met hybride aandrijving. De Lexus NX is een compacte crossover van Lexus die niet heel ontoevallig op hetzelfde MC-platform staat als de Toyota RAV4 (afbeelding boven), een auto die sinds kort ook leverbaar is met een krachtige PHEV-aandrijflijn. In die RAV4 levert het een systeemvermogen van 306 pk op waardoor je in 6,2 seconden naar de 100 km/u kunt sprinten. Op een volle accu kun je 60 km puur elektrisch rijden. Wanneer we de plug-in hybride Lexus kunnen verwachten is nog niet bekend.