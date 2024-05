Nieuwe Volkswagen California is klaar voor de zomer

De zomer van 2025 welteverstaan, maar dat mag de pret niet drukken.

De nieuwe Volkswagen Transporter is nog niet onthuld, maar we hebben nu al wél de nieuwe California. Hoe dat kan? De nieuwe California is niet langer gebaseerd op de Transporter, maar op de Multivan. En dat zijn tegenwoordig verschillende auto’s. De California T7 staat dus op het MQB Evo-platform en daarmee is het meer een MPV en minder een bestelbus.

De nieuwe Volkswagen California kregen we eigenlijk vorig jaar al te zien, maar dat was nog een concept, ook al was ‘ie zo goed als af. Nu krijgen we dus de definitieve versie van de California voorgeschoteld. Deze ziet er, op wat minimale details na, hetzelfde uit.

De California is gebaseerd op de lange versie van de Multivan, wat neerkomt op 5,17 meter. Daarmee is de camper 27 centimeter langer dan zijn voorganger. In tegenstelling tot de vorige California’s heeft de nieuwe niet één maar twee schuifdeuren. Superhandig. Uiteraard keert ook het kenmerkende ‘hefdak’ weer terug.

De California is er weer in verschillende uitvoeringen: de Beach (het oranje exemplaar), de Beach Camper, de Coast (de wit-blauwe) en de Ocean (de grijze). Afhankelijk van de uitvoering heb je vier, vijf of zes stoelen, al dan niet draaibaar. Het verschil zit ‘m verder in de uitrusting. Zo zijn de duurder uitvoeringen voorzien van de Camper Control Unit, een schermpje in de C-stijl waarmee diverse functies kunnen worden bediend.

Net als de Multivan is de California nu voor het eerst een plug-in hybride, met de bekende 1.5 TSI. Dat is ook meteen de enige aandrijflijn. De California heeft wel ietsje meer power dan de Multivan: 245 pk in plaats van 218 pk.

Bovendien heeft de California altijd 4Motion, waar de Multivan dat niet heeft. Daardoor kan je als het goed is ook meer trekken. Het trekgewicht is nog niet bevestigd, maar er werd gesproken van 2.000 kg. Als je niet genoeg slaapplekken hebt kun je er dus ook nog een sleurhut achter hangen.

Nog deze zomer met de nieuwe California op pad gaat helaas niet lukken, want deze camper verschijnt pas eind 2024 op de markt in Nederland. Daarom kunnen we ook nog niet vertellen wat ‘ie gaat kosten.