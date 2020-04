Officieel: kaartverkoop GP van België 2020 gestopt

Er worden alvast maatregelen genomen voor later in het jaar: de kaartverkoop voor de GP van België is gestopt.

Knap eigenlijk hoe je het woord ‘coronavirus‘ niet meer hoeft te noemen. Als we zeggen dat iets niet op de normale manier doorgaat, dan weet je hoe laat het is. Dat is namelijk het geval: ook de GP van België wordt voorbereid op corona.

Wie naar de website van de Belgische GP gaat, zal begroet worden door een melding dat door de COVID-crisis de kaartverkoop niet meer doorgaat. Ver vooruit gepland dus, want de race zou pas relatief laat in het seizoen plaatsvinden. 30 augustus welteverstaan. Het besluit is genomen nadat de (Belgische) autoriteiten alle evenementen tot en met 31 augustus hebben afgeschaft. De GP van België stond op de lijst van races die niet perse in het risicogebied vielen. Maar door deze maatregel is niks meer veilig.

Aan de ene kant het volgende bewijs dat het hele F1-seizoen in de problemen komt, maar er zijn altijd manieren om de race alsnog door te laten gaan (zonder publiek bijvoorbeeld). Volledig afschaffen schijnt lastiger te liggen, iets met de inkomsten van F1-teams. Maar in plaats van de vier races die al gereden hadden moeten zijn, zitten we nog steeds thuis en genieten we voornamelijk van eSports, als je toch coureurs in actie wil zien.

Naast dat de kaartverkoop van de GP van België is gestopt, worden ook kaartjes voor het evenement in 2020 opgeheven. Wie kaartjes in zijn bezit heeft, wordt tegemoet gekomen volgens de algemene voorwaarden. Specifieker wordt het niet, maar het mag te hopen zijn dat ‘geld terug’ één van de voorwaarden is. Zoals gezegd is het lot van de race nog niet bepaald. Maar vestig niet al je hoop op de Belgische race.

En natuurlijk eindigt de disclaimer met het bericht wat wel zo netjes is:

Take care of your loved ones.

Zoals een waarde collega dan zou zeggen: waarvan akte.