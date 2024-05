Audi zet driecilinder bij het vuilnis voor nieuwe A3

Wie had dat gedacht, de instapper van de vernieuwde Audi A3 krijgt meer vermogen en zelfs meer cilinders dan voorheen!

Autofabrikanten hebben nog relatief recent het downsizen ontdekt. Pak een motor, maak hem kleiner, compenseer datgene dat je hebt verwijderd met een turbo of hybride unit en ta-da, minder uitstoot en toch niet tekort komen. Ford liet toch nog aardig wat wenkbrauwen fronsen toen ze ineens een motor die nét kleiner was dan één liter in een C-segmenter legden. Maar ze bleken een trend te zetten. Zelfs Audi leende de 1.0 TSI van Volkswagen die met turbo en 110 pk in de kleinste modellen kwam, waaronder de A3. Een driecilinder A3 kan je doen, maar het voelt toch een beetje behelpen. De 1.5 TFSI, een viercilinder met 150 pk, doe je dan liever.

Nieuwe instapper

We meldden al dat de nieuwe Audi A3 alles vanaf 41.100 euro ging kosten, maar dan kreeg je dus die 150 pk sterke viercilinder turbo die Audi ’35 TFSI’ noemt. Daar plaatst Audi nu een instapper onder. De 30 TFSI, net als de voorganger dus. En dat is niet meer een 999 cc grote driecilinder, maar dezelfde 1.5 viercilinder als grote broer 35 TFSI. Alleen dan teruggeschroefd naar 116 pk. Een grotere motor dan de voorganger, dat we dat nog mogen meemaken. Het is trouwens wel een hybride, maar dan (letterlijk) de meest milde vorm, MHEV.

Prijs

Helaas kost die extra cilinder wel geld. Nou moet je niet Audi de schuld geven van een hogere prijs ten opzichte van de pre-facelift -dat gebeurt nou eenmaal wanneer iets vernieuwd wordt- maar de vorige 30 TFSI kostte afhankelijk van de editie ergens tussen de 33.000 en 35.000 euro. De nieuwe Audi A3 30 TFSI is er vanaf 38.552 euro rijklaar. Dan wordt de motor gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Wil je de S Tronic (DSG)-automaat, kost dat slechts 300 euro extra. De Limousine 30 TFSI is er vanaf 39.302 euro en dan heb je altijd de S Tronic, die is er niet als handbak. Op zich een prima bedrag, maar voor dus slechts 3.000 euro meer heb je 150 pk in plaats van 116. Dat klinkt bijna als een no-brainer.

35 TFSI handbak

Wellicht ben jij zo’n type dat maar niet gedag wil zeggen tegen de handbak en dan zou een argument voor de instapper nog kunnen zijn dat je zelf mag schakelen. Maar naast de Audi A3 30 TFSI met handbak biedt Audi nu ook de A3 35 TFSI met handbak aan als nieuwe optie. En alsof het verkoopargument voor de instapper daarmee niet nóg kleiner werd: die is ook nog eens goedkoper met 40.552 euro. Dan is het gat ineens nog maar 2.000 euro.

Concurrentie

Zeg je Audi, dan zeg je BMW en Mercedes, dus zetten we de nieuwe A3 ook even naast de 1 Serie (F40) en A-Klasse (W177), alle drie als hatchback en alle drie als instapper. Omdat Mercedes de A-Klasse niet meer levert met handbak, houden we het eerlijk door ook de A3 de S Tronic en de BMW de Steptronic mee te geven. De Audi is dan wel het goedkoopste en zit precies tussen de twee in qua vermogen. De BMW lijkt in dit daglicht een slechte deal, want bijna even duur als de Mercedes maar zonder hybride en als driecilinder. BMW vernieuwt de 1 Serie binnenkort, dus dan wordt het vergelijk weer anders.