Motor opvolger Lamborghini Huracán bekend: houdt ‘ie zijn V10?

Lamborghini kon voor de Revuelto de V12 behouden door er een hybride unit aan te koppelen: kan dat ook met de Huracán-opvolger?

Lamborghini plant voor ergens aan het einde van dit jaar een opvolger voor de Huracán. We weten een heleboel zeker omdat het Lamborghini is, maar ook heel veel niet. Zo zal het een middenmotor supercar zijn onder de Revuelto, hij zal geen Huracán meer heten want Lamborghini vervangt nooit een auto met eentje die dezelfde naam heeft en na de onthulling is het gelijk de natte droom van elke influencer, al dan niet eentje die fitnesspoeder verkoopt.

Onzeker zeker

Maar concreet weten we nog veel minder zeker. Wanneer komt ‘ie? Gaat ‘ie echt Temerario heten? En misschien wel de vraag der vragen: welke motor krijgt de opvolger voor de Lamborghini Huracán? De naam is nog niet zeker, maar de andere twee vragen weten we nu ‘zeker’ dankzij Autocar die een datum noemt én een aandrijflijn.

V8 PHEV

Lamborghini had kunnen doen wat ze deden met de Revuelto: pak de motor die je al had, schroef er een set elektromotoren aan vast en zorg ervoor dat je het vertrouwde perfect verbindt met de toekomst. Welnu, dat geldt niet voor de Huracán-opvolger. Lamborghini stopt officieel met de 5.2 liter grote natuurlijk ademende V10 en de volgende in de bloedlijn krijgt een V8. Wel net zoals de Revuelto met stekker en dus accu.

Vele elementen van de Revuelto komen ook naar de kleine broer, waaronder wellicht de elektromotoren. Dan zou het gaan om een relatief kleine accu die nog geen 10 kilometer elektrisch rijbereik verzorgt. Het gaat dan vooral om een toevoeging aan de benzinemotor in prestaties. Voor het eerst zorgt deze harmonie tussen de modellen dat de te bouwen Huracán-opvolger in dezelfde fabriek als de grote broer wordt gebouwd.

Welke V8?

Even terug naar die V8. Op zich is alles vanaf acht cilinders nog steeds dikke prima, maar om welke V8 gaat het? Dat wordt nog niet bevestigd. Logischerwijs zou de opvolger van de Lamborghini Huracán dezelfde aandrijflijn krijgen als de Urus SE, dat is immers ook een V8 PHEV met de welbekende 4.0 V8 van Audi. Op zich best een fijne aandrijflijn met 800 pk, maar de accu met 60 km rijbereik spreekt dan weer tegen dat de accu’s van de Revuelto worden gebruikt. Oftewel: als je toch gaat klooien met een nieuwe setup, dan is de kans ook aanwezig dat het om een totaal andere motor gaat. Dat is dus nog even afwachten.