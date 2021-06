33% van de truckers gaat oververmoeid de weg op - Autoblog.nl

Laat dat even op je inwerken. 33% van de truckers gaat oververmoeid de weg op. Dat is 1 op de 3. Bij chauffeurs van touringcars is het 1 op de 4. Gevaarlijk!

Alarmerende cijfers uit een groot onderzoek van de European Transport Workers’ Federation. Ruim 1 op de 3 vrachtwagenchauffeurs is zó moe als ze de weg opgaan, dat ze geregeld bijna in slaap vallen achter het stuur.

En het zijn niet alleen de mannen/vrouwen die op de truck zitten en goederen vervoeren waarbij dit speelt. Nee, 1 op de 4 chauffeurs van touringcars kampt met hetzelfde probleem. Alleen vervoeren zij mensen.

Truckers oververmoeid door te lange werkdagen

Het probleem zit hem in het feit dat de truckers veel te lange dagen maken. Tuurlijk, ze moeten verplicht rusten, maar dat is veelal tot een minimum beperkt. Wat niet wordt meegenomen is dat in die rusttijd ook bijvoorbeeld het schoonmaken van je bus, of naar huis rijden zit inbegrepen. Zo hou je onder de streep soms maar 4 uur over om te slapen.

Daarbij zijn er maar weinig plekken waar je een beetje fatsoenlijk kunt uitrusten. De meeste parkeerplaatsen liggen direct aan de snelweg met licht- en geluidsoverlast tot gevolg.

Ook zijn de werkomstandigheden niet in alle cabines even goed. Zo rijden er talloze vrachtwagens rond zonder airco of verwarming. Met alle vervelende gevolgen van dien. In hoog zomer rijden door Zuid-Spanje zonder airconditioning staat bijna garant voor brokken en in de winter door de de besneeuwde Alpen is geen pretje zonder kachel.

Europese Unie moet truckers helpen

Dat vindt ook Vera Tax. De PvdA-Europarlementariër is lid van de transportcommissie en is daarnaast onderhandelaar voor de rij- en rusttijden van chauffeurs. Volgens haar is het vijf voor twaalf en is het hoog tijd dat lidstaten er nu eindelijk eens op toezien dat bus- en vrachtwagenchauffeurs genoeg en op tijd rusten.

Het onderzoek wijst volgens haar uit dat de werkdruk voor truckers en buschauffeurs steeds hoger en hoger is geworden, het moet allemaal steeds sneller en goedkoper. Met alle ellende van dien als gevolg.

Zij wil ook dat alle Europese lidstaten een goede klimaatregeling in cabines verplicht stelt, zoals dat in Nederland inmiddels al het geval is.

Vrachtwagen is een potentieel wapen

Bij 25% van alle dodelijke ongelukken in Europa is een vrachtwagen betrokken. Nou zeggen we niet dat al die ongelukken veroorzaakt zijn door een vermoeide chauffeur, of zelfs überhaupt de schuld waren van de trucker, maar het geeft wel aan hoe urgent dit probleem is.

Want als 33% van de truckers oververmoeid de weg op gaat, is dat echt veel en veel te veel.