Blijf koel en vermijd deze ontzettende airco-blunders

Het kwik knalt uit de temperatuurmeters, maar autoblog zorgt ervoor dat je je hoofd koel kan houden.

Het is al enige tijd ongelooflijk lekker weer in Nederland. Het zonnetje schijnt en de temperatuur doet vermoeden dat we het nieuwe Spanje zijn. Misschien zijn we dat ook, dankzij de opwarming van de aarde. Leve de dikke veelcilinders! Op sommige momenten kan de hitte echter een beetje teveel worden, bijvoorbeeld als je achter een laptop zit en af en toe geacht wordt een leuke woordspeling te verzinnen, of als je na een lange dag op kantoor in je loeihete auto stapt voor de terugreis. Airco is in zulke gevallen een uitkomst.

De Amerikanen hadden dat al lang door, waardoor mijn ‘Muricaanse 944 uit 1984 zelfs voorzien is van een vrij goed werkende airco *klopt op hout*. Terwijl het hier een zeer zeldzame optie was, was dat in Amerika gewoon standaard. Mijn dank is greaut, Donald Trump.

In Europa werd de automotieve koelkast pas gemeengoed in de tweede helft van de jaren ’90. Je zag op sommige auto’s toen zelfs het woord ‘airco’ verschijnen op de buitenkant, zoals op bovenstaande Nissan Almera. Standaard airco was toen echt nog een Unique Selling Point. Zelfs een crisas-BMW E46 3-serie had eind jaren ’90 niet altijd een ijsvlokje op de middenconsole.

Inmiddels zijn we 20 jaar verder en heeft bijna elke auto standaard airco. Alleen in de segmenten van de koekblikken vind je nog weleens een uitgeklede versie zonder. Toch weten sommige mensen nog steeds niet hoe ze het beste met hun airco om moeten gaan. Hieronder een aantal punten waar je rekening mee moet houden in het kader van de juiste airco-etiquette:

Ram je airco niet direct vol aan als je instapt

De verleiding om dit te doen is natuurlijk groot. Met de juiste destinatie in het navigatiesysteem zetten wacht je immers ook niet. Toch is het, als je auto loeiheet is, beter om eerst even een stukje te rijden met de ramen open (‘jaren ’80 airco’) alvorens de klimaatbeheersing vol aan het werk te zetten. Een auto die in de zon staat kan van binnen namelijk makkelijk een temperatuur hebben van 60 graden of meer. Door een minuutje te rijden met de ramen open of door simpelweg de deuren open te zetten kan je dit al flink terugbrengen. Als je daarna pas je airco aanzet, belast je het systeem net wat minder.

Word niet verliefd op de luchtrecirculatie stand

Sommige mensen willen het zo snel mogelijk koud hebben in hun auto. Dat kan door de luchtrecirculatie stand in te schakelen, want er komt dan geen nieuwe (warme) lucht van buiten binnen. Je kan dit echter beter niet doen. In de ‘Auto’-stand (als je climate control hebt) kan het systeem (met een beetje frisse lucht) de luchtstromen beter regelen. Tevens is het wel handig als je wat warme doch frisse lucht van buiten laat aanrukken in plaats van de hele tijd je eigen ingeademde lucht te recycleren.

Zet de airco ook aan op een koele zomerdag

Momenteel niet zo’n issue, maar als de ochtenden weer koeler worden, kan het nog handig zijn om de airco aan te zetten. Je voorkomt daarmee dat de ramen beslaan naarmate het kwik stijgt.

Zet de airco niet direct op je harsens

Je reptielenbrein zegt je dat de beste manier om die zweetpareltjes op je hoofd weg te krijgen de uitstroomopening van de ventilatie pal op je harsens te zetten. Gevoelsmatig zorgt dat wellicht voor de beste directe verkoeling, maar als je een lange reis maakt is het verstandiger de ventilatie ‘naar boven’ te laten wijzen voor een correcte luchtstroom.

Tijdig onderhoud is niet alleen goed voor de beurs van je dealer, maar ook echt voor je airco

Zoals alles kan ook een airco kapot gaan, zeker bij ‘onjuist’ gebruik. Af en toe is het goed om te checken of de aircopomp nog in goede conditie is. Al is het maar omdat er gemeen spul inzit dat enorm slecht is voor het milieu en we weten dat je dat aan het hart gaat. Een filtertje vervangen op zijn tijd kan ook geen kwaad.

Ook bikkels moeten af en toe de airco aanzetten

Misschien ben je een bikkel en zoek je het niet om de airco te gebruiken. Immers, als je ‘m niet aanzet heb je toch vaak weer een paar pk extra tot je beschikking en/of verbruik je minder. Dan nog is het echter een goed idee om eens per week de airco een minuutje of tien aan te zetten. Dat voorkomt lekkages door uitdroging van pakkingen en afdichtingen.

Zet de airco tien minuten voor aankomst uit

In sommige gevallen wil je zo koel mogelijk op de plaats van bestemming aankomen, maar toch is het een goed idee de airco iets voor aankomst uit te zetten. Dit voorkomt condensvorming in de installatie en daarmee de kans op schimmel en onaangename geuren.

Dat was ‘m. Mocht je zelf nog tips & tricks hebben, schroom dan vooral niet ze te delen in de comments.