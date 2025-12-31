Dit zijn de duurste auto’s die in 2025 op kenteken zijn gezet

Er zijn 15 (!) auto’s op kenteken gezet met een catalogusprijs boven de miljoen.

Nederlanders kopen steeds meer peperdure auto’s. Dat is de conclusie die we kunnen trekken na afloop van 2025. Het lijstje met duurste auto’s van het jaar is namelijk duurder dan ooit. Dit jaar verscheen er voor het eerst een Pagani op Nederlands kenteken en iemand kocht zijn tweede Koenigsegg. Het kan niet op!

In dit artikel blikken we terug op de duurste auto’s die in 2025 op kenteken zijn gezet. Eerst even kort de spelregels: we tellen importauto’s ook mee en we kijken gemakshalve naar de catalogusprijs die de RDW aangeeft. Auto’s die maar een paar dagen op kenteken hebben gestaan om administratieve redenen – zoals de Zonda – slaan we over.

10. Porsche 918 Spyder (2x)

€853.050 – €853.645 (huidige waarde: > €1,5 miljoen)

We beginnen het lijstje al meteen met een dikke hypercar, of eigenlijk twee. Er zijn het afgelopen jaar namelijk twee 918 Spyders van een vers kenteken voorzien. In beide gevallen heeft de RDW saai ‘grijs’ genoteerd, maar het gaat om bijzondere uitvoeringen. De ene is voorzien van een Salburg-livery, de andere is uitgevoerd in de unieke kleur Sport Classic Grey. Als je denkt ‘Wat ziet Nederland er raar uit op de foto’: de eigenaar heeft de auto over laten vliegen naar de VS voor Montery Car Week.

9. Lamborghini Revuelto

€983.069

Foto: Jeroen Leeuwerke, via Facebook

Er zijn dit jaar 17 nieuwe Revuelto’s op kenteken gezet, maar eentje stak er met kop en schouders bovenuit qua prijs. Deze Lambo kostte maar liefst €983.000. Het betreft wel een geïmporteerd exemplaar, dus we weten niet wat de eigenaar er daadwerkelijk voor betaald heeft. De auto is in ieder geval voorzien van een Mansory-kit, wat niet goedkoop is.

8. Ferrari SF90 XX Spider (4x)

€1.007.731 – €1.034.227

De gewone SF90 is nog relatief goedkoop voor een auto van 1.000 pk, met een vanafprijs van 4,5 ton. Dat geldt echter niet voor de SF90 XX Spider. Er zijn vier exemplaren op kenteken gezet met een prijskaartje van meer dan een miljoen. Daarmee zijn ze dubbel zo duur als een standaard SF90. Helaas hebben we van alle vier de auto’s geen foto.

7. Mercedes-AMG Purespeed (3x)

€1.039.817 – €1.124.517

Foto: ASV

In oktober verscheen de eerste AMG Purespeed op Nederlands kenteken en kort daarna ook meteen de tweede en de derde. Al deze auto’s hadden een prijskaartje wat boven de miljoen uitkwam. Kort door de bocht is het een hele dure SL zonder dak of voorruit. De Purespeed heeft dezelfde aandrijflijn als de SL 63: een V8 met 585 pk. De oplage is beperkt tot 250 stuks, dus dat er drie op Nederlands kenteken staan is al heel wat.

6. Ferrari SF90 XX Stradale

€1.197.867

De SF90 XX Spider kwam al voorbij in dit lijstje, maar er is een coupé op kenteken gezet die nog duurder was. Dit exemplaar kostte bijna €1,2 miljoen. Zo te zien is de eigenaar langs geweest bij de Tailor Made-afdeling. We zien een bijzondere donkerrode kleur met een blauw-gele livery. Zelfs het interieur is blauw met geel. Gewaagd!

5. LaFerrari (2x)

€1.310.644 – €1.355.289 (huidige waarde: > €3 miljoen)

Nederland is ook weer twee LaFerrari’s rijker geworden dit jaar. Daarmee staat het totaal aantal exemplaren op 12 stuks. Beide LaFerrari’s zijn gewoon uitgevoerd in rood, maar het bovenstaande exemplaar heeft wel een bijzondere optie in de vorm van FXX-velgen. De nieuwprijs van de auto’s ligt rond de €1,2 miljoen, maar jullie weten dat de actuele waarde een stuk hoger ligt. Tegenwoordig wordt er 3 á 4 miljoen voor betaald.

4. Praga Bohema

€1.640.075

€1,6 miljoen neertellen voor een auto van een onbekend merk? Verzamelaar McLarenTwins deed het. De Praga Bohema is een Tsjechische supercar met een getunede Nissan V6, die 710 pk levert. En dat op een gewicht van 982 kg. Overigens was er nóg een Nederlander die een Praga Bohema heeft gekocht, maar die staat vooralsnog niet op Nederlands kenteken.

3. Ferrari Daytona SP3

€2.203.494

Dit jaar verscheen ook de eerste Ferrari Daytona SP3 op Nederlands kenteken, nadat dit model in 2021 werd onthuld. Het is in feite een LaFerrari minus het hybride gedeelte. Dit exemplaar is uitgevoerd in Grigio Scuro, met zwarte striping. De catalogusprijs is €2,2 miljoen, maar deze auto is waarschijnlijk ook alweer meer waard dan dat. Het is ten slotte een gelimiteerde Ferrari.

2. Pagani Utopia

€3.322.269

Een van de meest spraakmakende aanwinsten op Nederlands kenteken was natuurlijk de Pagani Utopia. Toevallig was er eerder dit jaar ook een Zonda op kenteken gezet, maar dat was maar even. Deze Utopia is de eerste Pagani die écht op Nederlands kenteken staat. Daar is een prijskaartje van €3,3 miljoen mee gemoeid. Deze auto is het nieuwe topstuk in de collectie van Gerard van der Horst, die onder meer een McLaren P1, een Lamborghini Sián en een nieuwe Countach bezit.

1. Koenigsegg Jesko Absolut

€4.129.919

Dit jaar is het aantal Koenigseggs op Nederlands kenteken verdubbeld. De klant die vorig jaar een Jesko op kenteken zette heeft er gewoon nóg eentje besteld. Beide auto’s zijn uitgevoerd in een identieke kleurstelling. Het verschil zit ‘m in het feit dat de nieuwe aanwinst een Absolut is in plaats van een Attack. Deze variant heeft geen grote spoiler en is puur gericht op topsnelheid. Dit is niet alleen de duurste auto van 2025, maar tevens de duurste nieuwe auto ooit op Nederlands kenteken, met een prijskaartje van €4,1 miljoen.

Het Nederlandse wagenpark heeft er dus een aantal indrukwekkende aanwinsten bijgekregen in 2025, inclusief een Koenigsegg én een Pagani. De grote afwezige in dit lijstje is Bugatti. Maar dat wordt volgend jaar wellicht dubbel en dwars goed gemaakt. Het zou zomaar kunnen dat de Brouillard van Perridon dan op kenteken komt en wie weet ook de eerste Tourbillons. We hebben ook vernomen dat er nog meer Koenigseggs naar Nederland komen, dus we zijn benieuwd wat 2026 gaat brengen!