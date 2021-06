Pakket van Mountune maakt Fiesta en Puma ST nóg leuker - Autoblog.nl

De Ford ST familie van Mountune is compleet met de toevoeging van de Puma ST, maar ook de Fiesta ST is nu een stukkie leuker.

Als er één ding is waar je Ford mee kunt vertrouwen, is het wel huis-tuin-en-keuken-auto’s transformeren naar heerlijke sportieve auto’s. Ook al moeten we waarschijnlijk gedag zeggen tegen de Focus RS, de modellen met de letters ‘ST’ blijven nog even. Dat zijn momenteel de inmiddels derde generatie Fiesta ST, Focus ST en de gloednieuwe Puma ST. De Focus ST is met 280 pk de krachtigste. De Fiesta en Puma delen een platform en leveren beide 200 pk.

Mountune

Natuurlijk zit er meer in de ST modellen van de Ford Fiesta, Puma en Focus. Britse tuner Mountune is koning te rijk als het gaat om rappe Fords. De Focus ST kun je nu kietelen naar 330 pk en 515 Nm en de Fiesta ST zet met het zogenaamde m235-pakket van Mountune (niet gerelateerd aan een snelle BMW 2 Serie) 235 pk en 350 Nm op de rollenbank. Het is erg simpele tuning, voor zo’n 700 pond heb je al deze extra 35 pk en 70 Nm in je Fiesta ST. Op zich goede waarde voor je geld, maar het kan harder.

Fiesta ST m260

Hulp is nabij: Mountune pakt de Fiesta ST nogmaals bij de kladden. Het pakket heet Mountune m260 en dat getal staat precies waarvoor je denkt dat het staat. 260 pk dus, samen met 365 Nm (ten opzichte van 290 Nm standaard). Ook dit is simpele tuning: je kunt de makkelijk te installeren m260 upgrade kopen voor 562 pond.

Puma ST

Dan de nieuwkomer van de Ford ST modellen die Mountune aan heeft gepakt. De Puma ST levert standaard dezelfde cijfers als de Fiesta ST, dus de upgrades zijn niet toevallig gekozen.

In de basis heb je namelijk een pakket genaamd Mountune m235. Deze voegt 35 pk toe aan de Puma ST en dat geeft een totaal van – niet toevallig – 235 pk en 350 Nm. Als dat je al meer dan genoeg lijkt, kun je 470 pond aftikken voor een soortgelijke tuning-module als in de Fiesta ST.

Aangezien het dus makkelijk is om uit de Ford Fiesta ST van Mountune nog meer te peuteren, is diezelfde boost aan de Puma ST geven natuurlijk ook kinderspel. Toevallig gaat je dat ook evenveel geld kosten als in de Fiesta ST: 562 pond. De toename van het m260 pakket? Inderdaad, dan heeft de Puma ST 260 pk en 365 Nm.

Simpel en snel meer kracht in je Ford Fiesta of Puma ST, met Mountune kan het. Leuker wordt het niet! (via Mountune op Facebook)