3D Design M2 Competition is precies dik genoeg - Autoblog.nl

Een lekker dikke auto subtiel dikker maken. Met de 3D Design M2 kan het.

De BMW M2 is een van de leukste BMW’s aller tijden en eigenlijk de leukste BMW van dit moment. Zeker omdat dit M product niet (om en nabij) 23424 rijmodi heeft, meer dan twee ton weegt en meer vermogen heeft dan een McLaren F12 GTR.

Helemaal perfect als auto is de M2 uiteraard niet. De auto is tegen een prijs gebouwd, dus BMW en BMW M hebben op sommige plaatsen concessies moeten doen. Geen enkel probleem, want aftermarket is er onnoemelijk veel kwaliteitspul te koop voor BMW’s. Voor nu gaan we kijken naar de 3D BMW M2.

3D Design M2 Coupé

3D Design is een Japanse BMW tuner. Je zou ze een beetje kunnen zien als de Japanse evenknie van AC Schnitzer. Ze hebben een zeer breed assortiment en de meeste tuning is relatief subtiel. Althans, als je een getunede BMW M subtiel kunt noemen, uiteraard. Het onderwerp van vandaag is de 3D Design M2.

Carbon

Voor de BMW M2 had 3D Design al het een en ander in de aanbieding, maar ze hebben veel meer spulletjes toegevoegd. Zo kun je de 3D Design M2 krijgen met een heleboel carbon, een specialiteit van 3D Design. De splitter (voor zowel de gewone M2 als de M2 Competition) zijn van echt carbon, op een locatie waar deze redelijk eenvoudig schade oploopt. Maar ja, wie mooi wil zijn…

M2 en M2 Competition

Ondanks dat de M2 er heftiger eruit ziet dankzij de enorme spoiler is dat juist de gewone M2 en de zwarte (met gave gele koplampen) is de M2 Competition. Voor beide exemplaren kun je dus alles krijgen: skirts, spoilers, lipjes, diffusors en andere carbon versiersels. Uiteraard kun je ook kiezen uit diverse 19″ of 20″ grote lichtmetalen velgen.

3D Design M2 in Nederland?

Je kan alle onderdelen uit de gids bestellen en zo het totaalpakket voor de deur zetten. Uiteraard kun je ook ‘cherrypicken’. Je kiest de onderdelen die je zelf wilt en die laat je monteren. Wat de prijzen exact zijn in Nederland is nog niet bekend, maar er zijn diverse bedrijven die de tuning-spulletjes uit Japan importeren. Ook in Nederland kun je dus met een 3D Design M2 rond cruisen.