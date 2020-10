Elektrische bedrijfswagens krijgen meer subsidie van kabinet - Autoblog.nl

Elektrische bedrijfswagens en trucks komen binnenkort in aanmerking voor een subidie. Handig, want de gemeenten kunnen straks de steden sluiten voor gewone busjes en vrachtwagens.

Dat er alternatieve aandrijflijnen klaarstaan om de auto, bus, bestelwagen en vrachtwagen te ontdoen van hun verbrandingsmotor mag geen verrassing meer heten. Diverse landen hebben de ban op de ICE al aangekondigd voor jaren als 2030, 2035 en 2040. Het is een beetje afhankelijk per land.

Dat is het moment dat ze nog verkocht worden. De kans is zeer aannemelijk dat de ICE voor die tijd al niet meer relevant is voor veel mensen. Je kan ze kopen in de showrooms, maar vervolgens kun je er nergens mee naartoe rijden.

Verbod op niet-elektrische bedrijfswagen en vrachtwagen

Vanaf 2025 biedt het kabinet de gemeenten de mogelijkheid om alle bestelbussen en vrachtwagens met een verbrandingsmotor te weren. Die komen dan simpelweg de stad niet meer in. De invulling van die regel was een beetje onduidelijk, maar daar is nu verandering in gekomen.

Er komt namelijk een overgangsregeling. Dat bevestigt Staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Ze vind het goed dat de emissiezones er komen. Het is immers goed voor het klimaat en uiteraard de mensen die in deze gebieden wonen. Maar voor ondernemers die veel in de stad zijn, is dat minder goed nieuws. Zij kunnen immers niet met hun huidige bestelauto met conventionele motor de stad in. Die moeten dus een elektrische bedrijfswagen kopen.

Polderen

We leven in Nederland, dus uiteraard gaan we lekker polderen! Allereerst: de soep wordt niet zo heet gegeten als deze wordt opgediend. De gemeenten hebben de mogelijkheid om de zero emissie-zone in te voeren, het hoeft niet per direct. Ook moet een stad deze vier jaar van te voren aankondigen.

Er zijn ook nog eens overgangsfases voor ondernemers: busjes mogen dan tot 2027 nog in de stad rijden, vrachtwagens tot 2029. Voor particulieren met een niet-elektrische bedrijfswagen of vrachtwagen is het zaak om speciale uitzondering aan te vragen bij de gemeenten.

Subsidie voor elektrische bedrijfswagens en trucks

Dat niet alleen, ook komen de ondernemers in aanmerking voor een subsidie. Je kunt tussen 2021 en 2025 aanspraak maken op diverse fiscale regelingen. Daarmee kun je dan het wagenpark verduurzamen.

Elektrische bedrijfswagens zijn nu nog aanzienlijk duurder dan eenvoudige diesels. Om de overstap interessanter te maken, wil het kabinet hierin financiële compensatie bieden. Deze regeling komt er ook voor vrachtwagens.

PHEV’s

Als we het bericht van de Rijksoverheid erop na lezen, zien we nergens iets staan over PHEV’s. Het gaat om elektrisch rijden in de stad. Iets dat mogelijk zou kunnen zijn met een PHEV. Het bericht sluit het blijkbaar niet uit, maar benoemt het ook niet. Met name voor vrachtwagens lijkt dit de beste tussenoplossing te zijn.