Ford Fiesta ST Edition is lichter en blauwer - Autoblog.nl

De Ford Fiesta ST Edition is blauw en weegt niet veel. Lichtblauw dus.

In het segment van de leuke B-segment Hot Hatches is er bijzonder weinig keuze op het moment. Bijna elk zichzelf respecterend merk heeft zijn Hot Hatch vakkundig de nek omgedraaid. Renault (Clio RS), Peugeot (208 GTI), Opel (Corsa OPC), Citroen (DS3 Racing), Fiat (Punto Abarth), Mitsubishi (Colt Ralliart), Seat (Ibiza Cupra), Skoda (Fabia RS) en ga zo maar door.

De spoeling is dun. De Suzuki Swift Sport is een warme hatch met een vriendelijke prijskaartje. Aan de andere kant van het spectrum heb je de knotsgekke Toyota GR Yaris. Daartussen in heb je de zakelijke en volwassen Polo GTI enerzijds en de speelse Ford Fiesta ST anderzijds. Toegegeven, de alsmaar groter worden Mini Cooper S pas daar nog tussenin. Maar dat is het helaas wel een beetje.

Ford Fiesta ST Edition

Tot zover het verdriet om het tekort aan leuke deelnemers in deze klasse. Wij buigen ons vandaag even op de Ford Fiesta ST Edition. Dit is een speciale uitvoering op basis van de Ford Fiesta ST. Normaal gesproken kunnen we niet elk speciaal model behandelen, maar de hardware en pk-gewichtsverhouding is gewijzigd. We moeten van deze bijzondere Fiesta dus wel even melding maken.

Kenmerken Ford Fiesta ST Edition

Dat de Ford Fiesta ST Edition knalblauw is, helpt absoluut mee. Wat is er nu anders aan? Het meest belangrijke zijn de 18 inch lichtmetalen velgen. Die zijn twee kilo per stuk lichter dan bij de normale ST. In totaal is de Fiesta ST Edition dus 8 kilogram lichter. Dat niet alleen, het is ook op een punt waar het veel effect heeft: het onafgeveerde gewicht is immers lager bij deze Ford.

Schroefset

Een andere hardware wijziging is het onderstel. Dat is bij de Ford Fiesta ST Edition namelijk instelbaar! Het is een ‘twee weg’-systeem. Je kan de schroefset in hoogte instellen (15 mm verschil). Daarnaast zijn er 12 settings voor de ‘bumps’ en maar liefst 16 voor de ‘rebound’.

Azura Blue

Je kan de Ford Fiesta ST Edition aan de buitenkant herkennen aan de lak (Azura Blue), de geoemde 18 inch velgen en verlaging. Daarnaast is de auto voorzien van diverse hoogglans zwarte accenten. Dat is anno 2020 wel ‘in’ om te doen. Dus de buitenspiegelkappen, mistlampringen, grille, spoiler, diffusor en het gehele dak zijn nu zwart glanzend. Ook in het interieur is het lichtjes aangepast, met dank aan de stiksels.

Kan ik een Ford Fiesta ST Edition bestellen?

In technisch opzicht verandert er niet veel aan de speciale Fiesta. De motor is nog altijd een 1.5 EcoBoost, goed voor 200 pk en 290 Nm. De prestaties zijn ook identiek. Wil je meer vermogen, dan kun je het beste bij Mountune aankloppen voor iets meer oomph.

Er worden er 500 stuks van gebouwd. Daarvan gaan er 300 naar het Verenigd Koninkrijk, die lui zijn echt helemaal gek van Hot Hatches en andere sportieve auto’s. De andere 200 exemplaren worden over de rest van Europa verdeeld. Of de auto naar Nederland komt is niet bekend, prijzen evenmin.