BMW M2 Competition: rijtest en video

Hoe maak je iets heel tofs nog gaver. Voor een BMW M-model lijkt het vrij eenvoudig, geef een Competition make-over.

Wat is het

De onvolprezen M2, maar dan nog leuker. Laten we eens beginnen met de minder belangrijke, uiterlijke wijzigingen. Later komen we bij de echte good stuff.

De M2 Competition is volledig Shadow Line uitgevoerd, wat zoveel betekent dat alles wat chroom was nu zwart is. Ook de nieren in het front zijn zwart en die worden geflankeerd door nieuw vormgegeven adaptieve LED koplampen. Een kritiekpunt op de vorige M2 is dat die gewone spiegels met één pootje had. Echte M modellen hebben immers spiegels met twee pootjes. Voor diegenen die zich er druk over kunnen maken is er goed nieuws: de M2 Competition heeft nu ook “echte” M-spiegels.

Daarnaast zijn er twee nieuwe kleuren: Sunset oranje en Hockenheim zilver metallic. De 19 inch gesmede velgen zijn ook nieuw en daarachter prijken belachelijk grote remmen voor dit formaat auto. Aan de voorzijde zijn de M-Sport schijven 400 mm groot en worden ze gegrepen door zes zuigers die in een grijs gespoten remklauw zijn gevat. Aan de achterzijde zijn de respectievelijke waarden 380 mm en vier zuigers. Remmen doen ze dan ook prima en ze bleven ook tijdens circuitgebruik prima bijten. We mochten een aantal ronden met de M2 Competition los op Ascari. Normaal gesproken moet BMW bij dit soort uitspattingen andere remblokken monteren en ook nog wel eens een schijfje vervangen, maar nu niet. Dat geeft aan dat de remmen er niet alleen overgedimensioneerd uitzien, maar dat blijkbaar ook zijn.

Een andere optische wijziging is het front, dat nu duidelijk grotere luchtinlaten heeft. Dit is een mooi bruggetje naar de grootste wijziging die onderhuids heeft plaats gevonden. De eerste M2 had het N55 blok. Dat is een mooie zes-in-lijn met een twinscroll turbo en is te vinden in alle echte BMW’s, van 1-serie tot de Siebener. Het is een prima motortje en ik kan het weten: heb zelf ook een N55. Toch was het niet de real deal voor BMW M liefhebbers, alle andere M modellen hebben namelijk specifiek door BMW M Gmbh ontwikkelde motoren.

Voor de M2 Competition deed BMW een greep in het rek en kwam terug met het S55 blok uit de M3 en M4. De koeling komt zelfs van de M3/M4 Competition en dit is allemaal hele serieuze hardware. De drie liter grote zes-in-lijn heeft twee turbo’s, ten opzichte van de enkele turbo die de M2 voorheen had. Ten opzichte van de M3/M4 is het vermogen van de M2 Competition wel ietsje terug geschroefd, de hierarchie moet uiteraard bewaard blijven. Het TwinPower turbo blok levert voor de M2 410 pk tussen 5.250 en 7.000 toeren per minuut. Het maximale koppel van 550 Nm is uitgesmeerd over het grootste deel van het toerenbereik: het is beschikbaar tussen 2.350 en 5.200 tpm. Naast de extra paardjes is ook de hoger liggende redline een groot verschil: het S55 blok mag 7.600 tpm draaien.

Hoe rijdt het

Het zijn die extra toeren, de extra punch, maar ook het wat rauwere randje die de upgrade zo de moeite waard maken. De M2 Competition ramt er veel meer vandoor dan de reguliere M2. Niet dat we over die laatste klachten hadden, overigens.

Ook het onderstel is bijgepunt, de meest in het oog springende wijziging zit onder de motorkap. Daar vind je nu de CFRP veerpootbrug van de M3/M4. Het forse apparaat weegt slechts 1,5 kg, maar zorgt voor een veel stijvere voortrein en betere stuurprecisie. De voor- en achterwielophanging zijn beiden ook afkomstig van de M3/M4 en gemaakt van aluminium.

Door de hardware aanpassingen was het ook noodzakelijk om de calibratie van de software aan te pakken: zowel die van de elektromechanische stuurbekrachtiging, het Active M Differential als mede die van het Dynamic Stability Control (DSC). Het effect is groot: de M2 Competition is nog lekkerder en makkelijker dwars te zetten in iedere bocht waar je het durft. Zelfs met het ESP half aan (MDM) liet de M2 een fijne sliphoek toe.

Ondanks het vervangen van ophangingsrubbers door stalen verbindingen is het veercomfort ook nog best aanvaardbaar. Zelfs op de soms slechte wegen in Spanje was er geen noodzaak om het gas te lossen.

Zijn er nog minpunten

Ja auw, auw, auw. Een ton. Dat is veel geld voor een gepimpte 2-serie, maar er zijn ongetwijfeld mensen die lachen om zo’n aankoopbedrag. Belgen hebben ook mazzel, want die hoeven maar 64 mille af te tikken. De mazzelaars. En wij als Nederlandse belastingbetalers zijn natuurlijk heel blij dat er met de 34 mille(!) aan éxtra belasting (er zit ook nog 11 mille aan BTW op) mooie dingen in Den Haag worden gedaan.

Killer features

Dit is een M4 in de carrosserie van een 2-serie. Kleiner, lichter, goedkoper (of misschien is minder duur een betere omschrijving). Ik ben even naar de BMW dealer.

Alternatieven

Een jong gebruikte M4 is een optie, maar dan moet dan een CS of een Competition zijn, anders ga je er op achteruit. Aangezien nu echt dezelfde motor en veel andere componenten hetzelfde zijn, zit er maar weinig ruimte tussen een M2 en een M4. De keuze zal een kwestie van smaak zijn. Als je per se zaken als keramische remmen wilt moet je wel voor de M4 gaan, want die biedt BMW niet aan op de M2 Competition.

Een ander alternatief is de Audi TT-RS die minder ruimte biedt, maar wel een nog gaver motorblok heeft. Die vijfcilinder en zijn soundtrack is er één om verliefd op te worden en te blijven. Uiteraard heeft een potente Audi ook Quattro en dat kan je zowel als een voor- als nadeel zien. Hetzelfde verhaal gaat op voor de RS3, op het stuk van de ruimte na. De RS3 is er alleen als Sportback of sedan en is dus duidelijk praktischer.

Als het nog onpraktischer mag (en kan) zijn, komen auto’s als de Alpine A110 en de Porsche 718 Cayman in beeld. Hoe maken mensen keuzes als ze een ton te besteden hebben, het is best lastig kiezen.

Conclusie

Wat zouden ze bij inruil bieden voor een gebruikte M135i? Alle gekkigheid opzij gezet: de M2 Competition maakt van een heerlijk snoepje (de reguliere M2) iets onweerstaanbaars. Filmpje!