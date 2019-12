4.500 km in 27 uur met een Mercedes E63 AMG

Deze gasten deden het.

Een Europese roadtrip ondernemen is gaaf, maar ook de Verenigde Staten is bij uitstek geschikt om lange en mooie ritten te maken. Bijvoorbeeld de westkust of een rit door de Amerikaanse staat Florida langs de kust. Helemaal tof is een coast-to-coast rit. Een afstand van meer dan 4.000 kilometer. Normaal gesproken zou je daar wel een paar weken vrij voor moeten vragen bij de baas, maar deze dudes laten zien dat je de afstand in iets meer dan een dag kunt rijden.

In 2013 reden Ed Bolian, Dave Black en Dan Huang de route in een recordtijd. Het trio wist vanuit startpunt New York in 28 uur and 50 minuten Los Angeles te bereiken aan de andere kant van de Verenigde Staten. De trip werd ondernomen in een aangepaste Mercedes CL 55 AMG.

Dit jaar is er een nieuwe recordpoging ondernomen door Arne Toman, Doug Tabbutt en Berkeley Chadwick. En met succes. Met een 700 pk sterke Mercedes E63 AMG kregen de heren het voor elkaar in 27 uur en 25 minuten van New York naar L.A te rijden. De gemiddelde snelheid lag op een verbluffende 165 km/u.

De Mercedes was volgepropt met apparatuur om te voorkomen dat de politie hen in de kraag zou vatten. Een radardetector kon niet ontbreken, maar ze hadden ook een apparaat aan boord om eventuele politiehelikopters in de gaten te kunnen houden. Mede dankzij een grotere brandstoftank kon het stel langer doorrijden en hoefden er minder tankstops gemaakt te worden. Men wist een topsnelheid van 310 km/u op de GPS te halen onderweg naar Los Angeles. Check de video hieronder om het verhaal over dit illegale avontuur te horen.