Verkoop bestelwagens nog niet op niveau

Alhoewel er één bus is, die dapper weerstand blijft bieden.

Niet alleen bij personenautoverkopen zien we behoorlijke schommelingen, ook bij bestelauto’s zien we enorme fluctuaties. In oktober ging de markt voor bestelauto’s hard onderuit en helaas zette die trend in november flink door.

Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, daalden de verkopen van bedrijfsauto’s met 16 procent. Toegegeven, dat is minder dramatisch dan de 25% daling die de markt moest incasseren vorige maand, maar het is alsnog een fors kopje onder. Voor deze cijfers worden alle bedrijfswagen verkopen meegerekend, dus ook particuliere bestelwagens.

WLTP

Volgens kennisbureau AUMACON is ook deze daling toe te schrijven aan de WLTP die nu van kracht is. Alle NEDC-auto’s moeten voor 1 september 2019 geregistreerd staan. Uit die voorraad wordt ook nog steeds verkocht. Met ‘autoverkopen’ kijken we altijd naar registraties, maar grote kans dat een hoop ‘verkochte’ bedrijfswagens op kenteken nog aan het wachten zijn op een nieuw baasje.

Volkswagen

Het best verkochte bestelautomerk is nog altijd Volkswagen, ondanks een daling van 5,5%. Mercedes-Benz noteerde deze maand een bescheiden min van 2,2%. Bij de Fransen merken ging het wat harder achteruit. Peugeot verkocht 7% minder, terwijl concurrent Renault zelfs 10% minder op kenteken kon zetten. Ford hield de schade beperkt met een daling van slechts 1%. Uitzonderingen zijn er natuurlijk ook. Het relatief kleine MAN verkocht zelfs beter. Met name de TGE was uitermate populair. Er was een volumemerk dat goed scoorde en dat was Fiat. De Italianen verkochten in november 2019 m aar liefst 5% meer dan het vorige jaar.

Fiat Ducato

Je zou kunnen aannemen dat Fiat dat te danken heeft aan een paar zeer goedkope en kleine bestelwagens, maar niets is minder waar. Het was met name de gigantische Ducato die enorm goed bleef verkopen. De Ducato wordt overigens naast bestelbus ook gebruikt voor andere doeleinden, zoals personenvervoer, recreatie (campers) of pickups (voor hoveniers bijvoorbeeld).