400 pk zes-in-lijn nu ook naar dit Britse vlaggenschip

Zes cilinders zijn minstens zes redenen om vrolijk van te worden.

In een wereld waar downsizing en dus steeds kleinere motoren de dienst uitmaken is het leuk om af en toe ook ‘goed’ nieuws te melden. Goed nieuws voor de oren van petrolheads die hun oren spitsen wanneer het gaat om minimaal zes cilinders. Op dat vlak heeft Jaguar Land Rover nieuws te melden met betrekking tot de nieuwe 3.0 liter zes-in-lijn Ingenium turbobenzinemotor.

Dit blok is recent te vinden in de Range Rover Sport en nu is ook het vlaggenschip aan de beurt. De zescilinder kan voortaan gekozen worden in combinatie met de Range Rover. Net als bij de Sport, levert het blok in de Range Rover 400 pk en 550 Nm. De luxe Range Rover sprint met deze uitrusting in 6,3 seconden naar de honderd. De topsnelheid bedraagt 225 km/u.

De zes-in-lijn komt met een Mild Hybrid systeem. De aandrijflijn beschikt over een elektromotor die ondersteunt bij acceleratie en bij afremmen energie genereert om de 48 Volt batterij weer op te laden. Jaguar Land Rover wil de komende jaren een geëlektrificeerd modellengamma gaan realiseren, dus deze constructie gaan we nog veel zien.

Jaguar Land Rover Nederland heeft meteen een prijs voor je. De 400 pk sterke Range Rover staat op de oprit vanaf 152.460 euro.