Waarom het CJIB wanbetalers minder vaak hard aanpakt

Wat is er aan de hand?

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is zo’n orgaan waar je of regelmatig mee te maken hebt, of vrijwel nooit. Het ligt maar net aan je rijgedrag en/of hoeveel kilometers je jaarlijks maakt. Twijfel je na een autorit of je ergens geflitst bent, dan zijn de weken na die autorit altijd spannend bij de brievenbus: krijg ik wel of geen witte envelop met het bekende paarse randje op de mat?

Toch een boete gekregen? Shit. Vandaag de dag kun je eenvoudig en snel het boetebedrag overmaken via de site van het CJIB. Mogen we best voor applaudisseren, toch nog een ICT-dingetje die onze overheid wel voor elkaar heeft gekregen. Mag overigens ook wel voor die fantastische negen euro administratiekosten.

Er zijn ook mensen die om wat voor reden dan ook de boete niet betalen. Na een tijdje en een verhoging verstrijkt de mogelijkheid en heeft het CJIB het recht om een dwangmiddel op te leggen. Uit onderzoek van Pointer blijkt echter dat de dames en heren in Leeuwarden steeds minder gebruik maken van het dwangmiddel bij wanbetalers. Maakte het CJIB in 2013 nog 710.502 keer gebruik van het dwangmiddel, in 2018 was dit nog maar 197.601. Een bizar verschil. Dit terwijl het aantal boetes ongeveer gelijk is gebleven. Het CJIB beschikt over een aantal dwangmiddelen. De instantie is gemachtigd een rijbewijs in te nemen, een voertuig buiten gebruik te stellen of om de wanbetaler tijdelijk op te sluiten totdat de boete is betaald. Vooral die laatste maatregel wordt fors minder toegepast. Werden in 2013 nog 116.955 wanbetalers maximaal zeven dagen opgesloten, vorig jaar ging het nog maar om 1.215 gevallen.

Het is niet zo dat het CJIB dit vergeet te doen of simpelweg achterover leunt. Er zijn andere dingen gaande. In 2015 kwam er een kritisch rapport van de de Nationale ombudsman over het gijzelen (in cel zetten) van wanbetalers. Daarnaast komt het vaker voor dat er van de wanbetaler geen vaste woon- en verblijfplaats bekend is. Vervolgens krijgen deze mensen ook geen post dat ze voor de rechter moeten komen. Een oproep in de Staatscourant wordt amper gelezen en dit heeft tot gevolg dat de wanbetaler niet voor een rechter verschijnt. Het OM kan dan niet oordelen of de persoon betalingsonmachtig is en de vordering van het CJIB om de verdachte achter de tralies te krijgen verdwijnt in de prullenbak. Wel zal de persoon opgenomen worden in het opsporingsregister van de politie.

De boetes en de registratie in het opsporingsregister blijven staan. Een verdachte looptb bijvoorbeeld tegen de lamp bij verkeerscontroles die de politie in samenwerking met de Belastingdienst regelmatig organiseert. In zulke gevallen moeten openstaande boetes direct worden voldaan. Lukt dit niet, dan heeft de politie het recht om het voertuig in beslag te nemen en/of de verdachte aan te houden.