Range Rover Sport krijgt een primeur onder de kap

Een nieuwe motor die we vaker gaan zien binnen de Jaguar Land Rover groep.

Omarm het of niet. Alle merken gaan aan een groenere constructie. Er zijn nu drie categorie├źn die we veel zien bij autofabrikanten. De volledige elektrische auto, de (plug-in) hybride of in het derde geval de mild hybrid (MHEV).

Ook Jaguar Land Rover (JLR) gaat naast plug-in hybrides en volledige elektrische auto’s met de laatstgenoemde technologie aan de slag. Als automobilist merk je weinig van zo’n MHEV-constructie. Een kleine elektromotor gaat aan de slag wanneer de auto op een lagere snelheid komt. In stadsverkeer wordt zo de uitstoot beperkt en het heeft een gunstiger brandstofverbruik tot gevolg.

JLR koppelt de technologie aan de Range Rover Sport HST, een nieuwe variant binnen het gamma. De SUV krijgt een nieuwe Ingenium zes-in-lijn twin-scroll turbo benzinemotor met 400 pk en 550 Nm koppel. De motor is gekoppeld aan een 48v elektromotor. Tijdens het remmen wordt de elektromotor van juice voorzien. Deze motor helpt de 3.0 zescilinder bijvoorbeeld bij het optrekken vanuit stilstand. De Range Rover Sport HST doet het sprintje naar de honderd in 6,2 seconden.

Hoewel de Range Rover Sport HST nu nog het enige model is met deze nieuwe techniek gekoppeld aan een zes-in-lijn, komt de mild hybrid constructie ook naar de nieuwe Evoque in combinatie met viercilinder motoren. De nieuwe Ingenium-motor zal worden gebouwd in het Engine Manufacturing Centre in Wolverhampton. Een video van de HST check je op Autojunk.