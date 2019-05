Officieel: Vantage AMR, met 7 handmatige versnellingen

Aston Martin gaat door waar de meeste andere sportwagens mee ophouden: het blijven aanbieden van een handbak.

De echte fans hebben ongetwijfeld met smart gewacht met de aankoop van een nieuwe Vantage tot er een variant met een handgeschakelde transmissie zou komen. De dames en heren uit Gaydon blijven trouw aan hun woord en hier is ‘ie dan in vorm van de Vantage AMR.

Om ervoor te zorgen dat die handbakken ook daadwerkelijk verkocht gaan worden heeft Aston Martin besloten deze Vantage AMR in gelimiteerde oplage op de markt te brengen. Er komen slechts 200 stuks van de roerende Vantage.

Naast een manuele transmissie met zeven verzetten ontwikkeld door Graziano, is de Vantage AMR op een paar punten anders in vergelijking met een reguliere variant. Zo is er natuurlijk de lime groene streep. Verder is de AMR te verkrijgen in vijf specificaties, waaronder de 1959 24 Hours of Le Mans celebration ‘Vantage 59’ livery. De standaard carbon keramische remmen maken de Vantage AMR meteen klaar voor het echte werk.

Aan de motor is niets anders. Nog steeds levert de Vantage AMR 510 pk en 625 Nm koppel uit de bekende AMG 4.0 biturbo V8. 0-100 doet de Vantage AMR in vier seconden en de topsnelheid ligt op 313 km/u. Het rijden zal echter totaal anders aanvoelen. Zo komt de handbak met ‘AMSHIFT’. Dit betekent dat de auto zelf een heel-and-toe downshift simuleert. Daarnaast is er 95 kg van het gewicht gesnoept.

Vanaf vandaag staat de verkopers van Aston Martin klaar om orders voor de Vantage AMR aan te nemen. In Duitsland heeft de gelimiteerde Aston een vanafprijs van 184.995 euro. Leveringen moeten eind dit jaar gaan plaatsvinden. Een video over het nieuwe model check je op Autojunk.