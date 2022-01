417 op de Autobahn is kennelijk te hard

De Duitsers gaan toch kijken hoe ze die man die 417 op de Autobahn ging kunnen aanpakken. Om met Hans Teeuwen te spreken: “En zo pakken ze je hobby’s af.”

Duitsland is misschien wel het laatste bastion voor de petrolhead. Een van de laatste toevluchtsoorden waar nog niet alles klem is gezet met regeldruk, boetes en burgers die met hun vinger wijzen. Ga maar eens overdag op de Nederlandse snelweg rijden. Je bent constant bezig om niet in slaap te vallen, maar je wil ook niet 104 km/u rijden, want dan verlangt het CIJB geld van je vanwege zo’n grove overtreding.

In Duitsland zijn er snelwegen waar er geen limiet geldt. Dat is niet overal zo, zeker niet in het Ruhr-gebied of bij grote steden in de buurt. Maar er zijn nog zat snelwegen waar je de mogelijkheid hebt om de sluizen open te zetten. Of niet, dat mag natuurlijk ook. Dat is de vrijheid die je hebt. Maar ja, hoe hard mag je dan?

417 op de Autobahn

Een Bugatti-eigenaar pakte zijn Chiron en verbrandde tientallen liters in een minuutje of 3-4. Daarbij haalde hij snelheden van 417 km/u. Eh, 417? Ja. Het Duitse Ministerie van Verkeer keurde de actie enkele dagen geleden al af. De Duitse overheid gaat nu kijken of deze man vervolgd kan gaan worden. Dat meldt het Duitse persbureau PFA. Er is weliswaar geen snelheidslimiet, maar het is niet toegestaan om te racen op de Autobahn. De actie van de man uit Tsjechië wordt gezien als ‘solorace’.

Onder een solorace verstaat met ‘het proberen te behalen van de hoogste snelheid’ en ook dat is niet toegestaan. Het is natuurlijk wel een enorm vaag begrip waarbij het lastig de vinger erop te leggen is. Volgens sommige Duitse experts is het gedrag van de Tsjechische Multimiljonair (daar gaan we gemakshalve eventjes van uit) extreem gevaarlijk

Uitleg

Uiteraard is er onder het YouTube-filmpje ook een commentsectie, waarbij de zogenaamde ‘Gutmenschen’ er ook hun mening over wilden geven. Opmerkelijk dat mensen het allemaal walgelijk vonden, ondanks dat vrij duidelijk was wat er ging gebeuren in het filmpje. De eerste (vastgepinde) reactie is van Radim Passer, de man die met 417 over de A2 raasde. Hij legt het eventjes uit waar hij rekening mee heeft gehouden:

For those that say it was irresponsible and dangerous:



4:50am on Sunday 10 cars per 10km so 1 car per 1 km



Good visibility is about 3-4km straight ahead so there is enough time to react.



The Chiron can brake from 400 to 0 in 9 sec. within 490m.



All cars are in the far right lane.



There was an earlier drive through the section to make sure there is nothing on the road.



There is a fence along the whole stretch of the highway, so no animals can interfere.



3 people were spotting on 3 bridges for maximum safety.



If you still think it’s irresponsible and dangerous, well, we respect your personal opinion. Radim Passer, leent Big Lebowski-quotes.

Of dat voldoende is om die 417 km op de Autobahn te rechtvaardigen, is alsnog heel erg discutabel. Aan de andere kant, 417 is te hard, maar 317 of 217 zijn dat in mindere mate natuurlijk ook. En waar leg je dan de grens? Want die is er namelijk niet. Dit gaat nog een interessante discussie worden. Mocht jij een mening erover hebben, laat het weten, in de comments!

Via: NOS.nl