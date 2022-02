Bugatti reageert op autobahn schandaal

Ook Bugatti gaat zich nu met de autobahn soap bemoeien. Dit zegt de automaker er zelf over.

Betere drama dan menig serie op Netflix dit. Met meer dan 400 km/u rijden op een snelweg zonder snelheidslimiet levert meer gesodemieter op dan je lief is. Dit zal meneer Radim Passer, verantwoordelijk voor het rijden van 417 km/u in een Bugatti Chiron op de autobahn, zelf ook niet aan hebben zien komen. Dit keer is het de autofabrikant zelf die op de ophef reageert.

Naar aanleiding van commotie voelde Bugatti de noodzaak om met een statement te komen. Dat statement is gedeeld door Carscoops. Klinkt plausibel, als producer van dit soort kanonnen draag je toch ene verantwoordelijkheid. En van je laten horen is niet alleen sympathiek, maar kan ook altijd juridisch nog slim uitpakken. Mocht het om de één of andere manier ergens op uitlopen.

Bugatti speelt de onschuldkaart in het uitgebrachte statement. De autofabrikant zegt dat ten alle tijden lokale wetten gerespecteerd dienen te worden. En dat rijgedrag netjes moet zijn ten opzichte van het andere verkeer. Met name dit laatste is natuurlijk een puntje. Niemand die een torpedo met meer dan 400 km/u in zijn of haar achteruitkijkspiegel ziet aankomen. Bugatti zegt verder rijgedrag, waarbij het zodanig een gevaar vormt voor anderen, afkeurt.

Daarnaast wil het Franse merk nog even kwijt dat de auto een topsnelheid van 420 km/u niet zomaar toestaat. Ten eerste heb je de bekende speciale sleutel nodig om deze modus te ontgrendelen. Maar ook als de auto detecteert dat de weg niet recht genoeg is zal de auto begrensd worden op 380 km/u.