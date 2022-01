Duitse overheid keurt 417 km/u rijden op de Autobahn niet goed

De topsnelheid van een Chiron uitproberen zonder je rijbewijs kwijt te raken: het kan gewoon in Duitsland. Toch zijn de Duitsers niet blij.

Het blijft natuurlijk eigenaardig: Bugatti levert een wereldprestatie door een auto te bouwen die 420 km/u kan en vervolgens gaan de eigenaren er stapsvoets mee door Monaco rijden. Maar zelfs op de snelweg ben je meestal niet in de gelegenheid om de 420 km/u aan te tikken. Of iets wat daar maar enigszins in de buurt komt.

Toch besloot een Tsjechische multimiljonair de Bugatti Chiron eens te gebruiken waar hij voor gebouwd is. Hij toog op een rustige zondagochtend naar de Autobahn om daar de proef op de som te nemen. Zoals jullie konden zien in de video die we in december deelden: de missie was geslaagd. De beste man tikte de 417 km/u aan en wist de auto veilig weer naar normale snelheden te brengen. Daarmee werden zijn gebeden voorafgaand aan de rit verhoord.

Deze actie leverde unieke beelden op, maar niet iedereen kon hiervan genieten. Hoewel deze snelheid niet illegaal was, blijkt de Duitse overheid toch niet blij te zijn. Het Duitse Ministerie van Verkeer bracht vandaag namelijk een statement naar buiten waarin ze de stunt afkeuren.

Het ministerie wil even laten weten dat ze “al het verkeersgedrag dat kan leiden tot het in gevaar brengen van anderen afkeuren”. Dat is namelijk ook onderdeel van de verkeersregels. Overigens zijn in de video geen bijna dood-ervaringen te zien, dus zo dramatisch is het ook weer niet. Maar goed, we kunnen niet ontkennen dat er risico’s kleven aan 417 km/u rijden op de openbare weg.

De video is natuurlijk koren op de molen van degenen die een snelheidslimiet willen invoeren op de Autobahn. Toch hoeven we daar niet meer bang voor te zijn, want de snelheidslimiet is sinds oktober van de baan.

Bron: AP News