Brabantse YouTuber koopt superdikke Porsche 911 (€500.000)

Naast XTC zijn YouTubers een succesvol export-product van Noord-Brabant.

Als je het echt goed doet in Nederland, ben je een YouTuber. Die doen het tegenwoordig financieel gezien niet verkeerd. Kijk maar naar de de dikste auto’s die je in Nederland ziet. De kans is levensgroot dat zo’n auto dan van een YouTuber is. Dat is wetenschappelijk vastgesteld.

In dit geval gaat het om DJ La Fuente. Nu is hij zoals zijn naam suggereert kennelijk een DJ. Gezien zijn wagenpark is hij ook nog eens een succesvolle DJ. Daarnaast is hij ook geregeld op YouTube te zien én is hij een Brabander. Dat is een garantie voor succes, uiteraard.

Porsche voor La Fuente

Hij heeft onlangs zijn wagenpark uitgebreid. Want volgens ‘DAY1’ heeft La Fuente een Porsche gekocht van een half miljoen euro. Fuente had al een Ferrari (het kunstwerk) en een Daily (Techart Panamera) plus een M5 bezemwagen. Daar is nu funauto een bijgekomen!

Het gaat om een Porsche 911 TechArt Street-R. Dat is een 911 Turbo S, maar dan wat dikker. Zo is er een enorme bodykit met extra spoilers boven op de spoilers. Uiteraard is alles van carbon gemaakt. In totaal maakt TechArt 87 exemplaren van deze auto. Het is dus een zeldzaam apparaat.

Brabantse YouTubers gaan hard

In motorisch opzicht is de auto uiteraard ook niet meer standaard. De motor is standaard goed voor 650 pk, maar na een massagekuur van TechArt is dat 800 pk geworden. De topsnelheid is 350 km/u. Dat is waarschijnlijk nog een heel erg bescheiden opgave.

De afbeeldingen zijn de persplaten waarop je een geel exemplaar ziet, maar die van Fuente is Shark Blue. Dat is nog een vreemde. Fuentes geeft in de video aan, niet van blauw te houden, maar bij Porsche hadden ze besloten dat het toch blauw werd. Als je een auto koopt van 500.000 euro, waarom bepaalt Porsche dan de kleur? Dat is wel een beetje vreemd. Aan de andere kant: Shark Blue knalt er wel lekker uit!

Dus het kan niet zijn dat je ‘m over het hoofd ziet. Hoeveel BPM erop zit durven we nu niet te zeggen, maar van zo’n TechArt Porsche kunnen ongeveer 5 tot 10 EV’s gesubsidieerd rondkachelen, waarschijnlijk. Dus wat dat betreft is een bedankje aan het adres van Fuentes wel zo gepast.

Wij zeggen sowieso: veel plezier er mee!

Via: Day1lifestyle.