Cupra Leon VZ Cup is geslaagd topmodel

Cupra Leon VZ Cup doet er een tandje bovenop. Nu nog die vijfcilinder erin lepelen.

Het is een beetje wennen voor verstokte Seat-liefhebbers. De Leon Cupra is nu de Cupra Leon. Op de naamsverandering en de hippe tribal op de neus na, is er gelukkig niet al te veel veranderd. Het leuke van de Leon Cupra was dat je voor Golf GTI-geld Golf R-prestaties hebt.

Net als voorgaande jaren zal Seat, eh, Cupra, niet stil blijven zitten en worden de modellen geregeld bijgepunt. Deze Cupra Leon VZ Cup gaat (vooralsnog) aan onze neus voorbij, maar we wilde ‘m je zeker niet onthouden. Het is een speciaal model voor de Duitse markt, maar de wijzigingen maken ‘m net eventjes wat leuker.

Kenmerken

Je kunt de Cupra Leon VZ Cup direct herkennen aan de nieuwe Exclusive II-velgen. Deze meten 19 inch in diameter en zijn in de kenmerkende koper-tint afgewerkt. Of wat te denken van de sideskirts die nu een donker-aluminium tint hebben. Uiteraard is er een grotere achterspoiler aanwezig. Deze is in een carbon-look afgewerkt. Althans, daar gaan we vanuit. Een volledig koolstofvezel-spoiler is meer Mansory dan Cupra.

Alle overige kenmerken, zoals de dikke bumpers en 4 uitlaten en diffusor komen van de reguliere Cupra-modellen. Met name van schuin achter ziet de Cupra Leon VZ Cup er geslaagd uit. Lekker dik, zonder dat het overdreven is.

Meubilair Cupra Leon VZ Cup

Een andere belangrijke optie is het meubilair. De nieuwe top-Leon krijgt namelijk kuipstoelen. Nu heb je standaard al sportiever meubilair dan in een reguliere Seat Leon. Maar voor de Cup is er een setje nieuwe sportkuipen ontwikkeld. Hopelijk komen deze later ook naar de andere modellen, al dan niet als optie. Bij de vorige generatie Seat Leon waren de optionele sportkuipen een enorme verbetering ten opzichte van het standaardmeubilair.





Qua motoren zijn er diverse mogelijkheden. het begint met de ‘e-Hybrid’, met 245 pk. Een andere optie, de leukste, is de Cupra VZ Leon Cup met 300 pk, zeventraps DSG en voorwielaandrijving. De laatste optie is de stationwagon-versie (de Sportstourer) met 310 pk uit de 2.0 TSI en 4Drive-vierwielaandrijving. Zoals gezegd zijn deze Speciale Leons alleen in Duitsland leverbaar tussen de 45 en 50 mille. Hopelijk komen ze ook nog naar Nederland. En die vijfcilinder uit de RS3 moet toch ook hier passen?

