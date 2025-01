458 Speciale brengt bijna dubbel zoveel op als verwacht

Op deze Speciale werd onverwacht een recordbedrag geboden.

De 458 Speciale is een van dé droomauto’s van de jaren ’10. Er zijn er ook maar een beperkt aantal van gebouwd en het is een Ferrari. Logisch dus dat deze auto vrij waardevast is. Toch werden de veilingmeesters verrast door de opbrengst van deze donkerblauwe Speciale.

Toegegeven, het is een bijzonder fraai exemplaar. Veel smaakvoller dan Blu Tour de France met een tan interieur wordt het niet. Overigens is dit geen standaard tan interieur. De eigenaar koos voor een combinatie van donkerblauw en bruin, met horizontale strepen op de stoelen. Aan de buitenkant is de auto opgeleukt met de optionele onderdelen in zichtbaar carbon.

Deze 458 Speciale is een lust voor het oog, maar meer dan dat is de auto ook niet geweest. De eigenaar heeft er namelijk nauwelijks mee gereden. Er staat 5.106 mijl op de teller, omgerekend 8.217 kilometer. De auto heeft overigens wel de juiste opties voor een daily driver, namelijk front lift, een achteruitrijcamera en parkeersensoren.

De eigenaar heeft dus weinig genoten van de atmosferische V8. Dat is ook een van de redenen dat de 458 Speciale alleen maar meer waard wordt: het is de laatste Ferrari met een ongeblazen V8. Sowieso heeft de Speciale geen directe opvolger gekregen. De SF90 XX Stradale is hooguit een indirecte opvolger.

Rekening houdend met de kilometerstand had RM Sotheby’s verwacht dat de auto een mooi bedragje van 400.000 tot 475.000 dollar op zou brengen. Uiteindelijk bracht de deze Speciale véél meer op: de auto werd afgehamerd op 786.000 dollar. Daarmee is het de duurste Speciale ooit geveild.