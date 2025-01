Autoverzekering maakt wonen in de Randstad nóg vervelender

Zoveel meer premie betalen stedelingen voor hun autoverzekering dan Nederlanders in dorpen.

Er wordt nogal wat gevraagd van mensen die in de stad wonen. Je moet rekening houden met emissiezones, goed zijn in het vinden naar parkeerplekken, een dikke portemonnee hebben om de parkeerkosten te kunnen dekken en ervoor zorgen dat je auto niet gejat wordt. Eenmaal thuis gekomen moet je zelf ook nog de klusjesman kunnen uithangen. Je vraagt je af of je nog wel in hartje [hier je favoriete stad] wilt wonen.

Independer deed onderzoek naar de prijsverschillen van autoverzekeringen per regio. Zoals je al had verwacht, ligt de premie het hoogst in grote steden. Logisch, want er is in de stad een grotere kans op schade of diefstal. Het verschil in premie tussen de grote stad en een klein dorp is schrikbarend.

Gemeente met duurste en goedkoopste autoverzekering

Hagenezen zijn het meest de Sjaak. Gemiddeld betaal je daar € 1.607,- premie per jaar, of € 133,92 premie per maand. De goedkoopste autoverzekering vind je in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Ze betalen daar gemiddeld € 644,- premie per jaar. Da’s € 53,67 per maand. De premie is daar dus jaarlijks bijna een mille goedkoper!

Voor de goedkoopste verzekering kun je dus maar beter buiten de Randstad wonen. Wat ook helpt: ouder worden. Auto-eigenaren tussen de 18 en 24 jaar betalen gemiddeld € 1.895,- per jaar. Wees gerust jonkies, want na je 25e daalt de premie aanzienlijk. 25-jarigen betalen gemiddeld € 842 per jaar en zijn dus meer dan € 1.000 goedkoper uit!

Hieronder vind je nog twee lijstjes met de gemeenten waar de autoverzekering voor jouw auto gemiddeld het duurste en goedkoopste zou zijn. Tenzij je een Jaguar of Land Rover rijdt natuurlijk.

10 gemeentes met duurste autoverzekering

# Gemeente Jaarpremie 1. Den Haag, Zuid-Holland € 1.607 2. Rotterdam, Zuid-Holland € 1.579 3. Amsterdam, Noord-Holland € 1.487 4. Molenlanden, Zuid-Holland € 1.433 5. Schiedam, Zuid-Holland € 1.399 6. Vlaardingen, Zuid-Holland € 1.340 7. Putten, Gelderland € 1.331 8. Utrecht, Utrecht € 1.327 9. Ouder-Amstel, Noord-Holland € 1.326 10. Renswoude, Utrecht € 1.315

10 gemeentes met goedkoopste autoverzekering

# Gemeente Jaarpremie 1. Noord-Beveland, Zeeland € 644 2. Opsterland, Friesland € 723 3. Noordenveld, Drenthe € 734 4. Ameland, Friesland € 746 5. Borger-Odoorn, Drenthe € 768 6. Rozendaal, Gelderland € 778 7. Raalte, Overijssel € 799 8. Achtkarspelen, Friesland € 802 9. Veere, Zeeland € 805 10. Midden-Drenthe, Drenthe € 805

Foto: BMW E38 7 Serie gespot door @louwmedia via Autoblog Spots!