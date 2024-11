Ferrari komt eindelijk met een nieuwe Speciale

De Ferrari 458 Speciale en 488 Pista krijgen dan toch een opvolger.

Er was eerst de 348 Challenge, toen de 360 Challenge Stradale, toen de 430 Scuderia, toen de 458 Speciale, toen de 488 Pista en toen… niks. Van de F8 Tributo is geen hardcore versie verschenen en die auto is inmiddels alweer uit productie. De vraag is dus: komt er ooit nog een opvolger van de 488 Pista?

Sommigen zullen misschien wijzen naar de SF90 XX Stradale, maar die zit met een prijskaartje van dik 8 ton en een vermogen van 1.030 pk toch in een ander segment. Er komt echter een meer directe opvolger van de Pista.

De nieuwe hardcore Ferrari wordt – logischerwijs – gebaseerd op de Ferrari 296 GTB. Dat betekent wel dat de auto een V6 krijgt in plaats van de V8 die zijn voorgangers zo geweldig maakte. We hopen dat Ferrari vooral focust op het gewicht en aerodynamica, want vermogen heeft de 296 al genoeg, met 830 pk.

Hoe de hardcore 296 gaat heten is nog een verrassing, want daar is bij Ferrari altijd geen pijl op te trekken. Dankzij Carbuzz weten we al wel dat Ferrari 296 Speciale en 296 Mugello heeft vastgelegd, dus wie weet wordt het een van deze twee opties. Of misschien wordt het wel La296, je weet het nooit bij Ferrari.

Wanneer de auto zijn opwachting maakt is ook nog niet bekend, maar het eerste prototype is al gespot. Wellicht dat we de hardcore 296 dus ergens in de loop van 2025 kunnen verwelkomen.

Via: TopGear.com

Foto: Lhermet Photographie