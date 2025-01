Ford verkoopt 7,3-liter (!) V8-kratmotor met 1.000 pk voor jouw auto

Meer dan 1.000 pk af fabriek? Het kan met de Ford Megazilla 2.0 V8-kratmotor!

Coyote, Big Block en Godzilla zijn namen van Ford V8-motoren die je meteen hebberig maken. Drie jaar geleden kwam daar de Megazilla bij: een 7,3-liter achtcilinder met 620 pk. Prettig voor handige liefhebbers is dat je deze motoren los in een kratje kunt kopen. Ford breidt vandaag het assortiment aan V8-kratmotoren uit met een nieuwe Megazilla en een nieuwe Coyote.

Laten we inzoomen op de grootste van de twee, de Megazilla. Omdat dit de tweede versie is, noemt Ford deze versie toepasselijke de Megazilla 2.0. De ingrediënten zijn grotendeels hetzelfde: een cilinderinhoud van 7,3 liter, gesmede zuigers, drijfstangen, een stalen krukas, gepolijste cilinderkoppen en betere klepveren. Het recept wordt deze keer aangevuld met een 3.0-liter joekel van een supercharger.

Het nadeel van de Megazilla 2.0

Ondanks de grote cilinderinhoud is het blok compacter dan de 5,0-liter V8-motor van Ford. Dankzij het kleinere formaat en een handleiding zou de Megazilla 2.0 makkelijk te installeren moeten zijn. Daardoor zou het blok ook in veel verschillende auto’s moeten kunnen. Eenmaal aangesloten moet het blok meer dan 1.000 pk kunnen produceren. Voor de beeldvorming: de eerste Megazilla had 620 pk.

Er is echter een grote maar. Dat legt Ford als volgt uit: ”Wees gewaarschuwd: het [de Megazilla 2.0-kratmotor] is alleen bedoeld voor competitiegebruik, zoals woestijnraces en dragstrip eindbazen.” Oftewel, de motor is niet straatlegaal in Amerika. Wat het blok illegaal maakt voor de openbare weg is niet bekend. Daarnaast is er nog geen prijs bekend. Wederom voor de beeldvorming: de Megazilla 1.0 ging voor 23.000 dollar.

Ook nieuwe 5.0-liter V8 Coyote

Voor wie een inhoud van 7,3 liter je wat te gortig is, komt Ford ook met een andere V8-kratmotor. Deze is gebaseerd op de 5,0-liter achtcilinder uit de Mustang Dark Horse. In de Dark Horse produceert de ‘Coyote’ 5,0-liter achtcilinder 453 pk. Ford bevestigt voor de kratmotor dezelfde 3.0-liter supercharger. Daarmee groeit het vermogen naar 821 pk. Zo kun je een Mustang rijden met het redelijk subtiel uiterlijk, maar wel met het vermogen van de GTD.

Ook van dit pakket is de prijs nog niet bekend. Waar zou jij de Ford 7,3 liter Megazilla of de 5.0 Coyote V8-kratmotor in lepelen?