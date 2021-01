5 tips als je een snelle auto wilt verzekeren - Autoblog.nl

Een snelle auto gekocht en je dient deze te verzekeren? Dat betekent niet dat de verzekeringsmaatschappij ook goedkeuring geeft .

Op Marktplaats alvast een selectie gemaakt van een bepaalde occasion. Je hebt je volgende auto op het oog en je hart en hoofd zijn het eens geworden. Vergeet echter niet iets cruciaals. Een verplicht onderdeel van je huiswerk is controleren hoe het zit met de autoverzekering. Ram het kenteken van de occasion (of een vergelijkbare auto) door een tool om je premie te berekenen. De uitkomt is altijd weer een verrassing en kan mee of tegenzitten. De ene verzekeraar is de andere niet. Letterlijk, want de onderlinge verschillen kunnen behoorlijk. Daarom 5 tips als je een snelle auto wilt verzekeren.

1. Vergelijk je een ongeluk

Geef niet meteen op als de uitkomst tegenzit via een online vergelijkingssite. Dit soort sites vertegenwoordigen niet alle in Nederland beschikbare verzekeringsmaatschappijen. Er kan er gerust eentje tussen zitten die je nieuwe snelle auto wel accepteert om te verzekeren voor een realistisch bedrag.

2. Schakel een tussenpersoon in

Als je online een verzekering afsluit kijken maatschappijen niet of nauwelijks naar je persoonlijke situatie. Een tussenpersoon kan daarin het verschil maken. Niet alleen kan die tussenpersoon een goede autoverzekering regelen, soms is het maandelijkse bedrag ook lager in vergelijking met een autoverzekering die je zelf hebt gevonden. De kosten die de tussenpersoon rekent heb je er dan al na één maand uit.

3. Begin zo snel mogelijk met schadevrije jaren opbouwen

17 of 18 jaar, net je rijbewijs gehaald en meteen een snelle auto proberen te verzekeren? In alle opzichten is dat een vrij onverstandige keuze en soms niet eens haalbaar. Nu willen we niet als een stel opvoeders klinken, maar beginnen met een goedkoop karretje zal zich later uitbetalen. Niet alleen kun je in de tussentijd ervaring opbouwen en je spaarpot met geld aanvullen, het helpt ook korting op te bouwen. Die korting kun je later goed gebruiken als je een snelle auto overweegt. 0 schadevrije jaren of 3 of 4 schadevrije jaren kan vele tientallen euro’s per maand schelen. Je bent je jongere zelf dankbaar als je wat ouder bent. Hier spreekt een ervaringsdeskundige.

4. Overweeg een minder bekende verzekeringsmaatschappij

De grote jongens kent iedereen. Er zijn echter ook kleinere verzekeringsmaatschappijen waar je misschien nog nooit van heb gehoord. En de polis smaakt er niet minder om. De maatschappijen zijn eenvoudig online te vinden als ze zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars.

5 (Yolo). Overweeg te verhuizen

Toegegeven. Deze laatste tip is wel heel rigoureus. Je moet of al van plan zijn binnenkort te verhuizen, of alles moet wijken voor je liefde voor een auto. Want de locatie waar je woonachtig bent is een sterke factor als het gaat om de premie. Vul maar eens een postcode in van een klein en rustig dorpje in vergelijking met een postcode in een grote stad. De verschillen kunnen gigantisch zijn.