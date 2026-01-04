Interieur Volkswagen ID. Polo onthuld en wij worden er blij van

Wat betreft luisteren naar kritiek lijkt het onthulde interieur in de Volkswagen ID. Polo een hele grote stap in de goede richting te zijn.

Voor veel mensen was het interieur vaak een reden om voor een Duitse auto, soms zelfs specifiek een Volkswagen te kiezen. Helemaal sinds de Golf IV voelde alles gewoon kwalitatief aan, zonder te overdrijven. Ook de indeling was logisch. En zelfs toen alles net even wat meer digitaal werd, overwon ergonomie nog steeds. Alle knoppen bleven op dezelfde logische plek zitten en alles bleef gewoon aanvoelen zoals je gewend bent. Het is zelfs zo dat een Golf V-rijder zich direct thuis voelt in een Golf VII, om maar eens wat te noemen.

Volkswagen Golf V, 2005

En toen kwam de Golf VIII. En die zette een koerswijziging in die niet door iedereen goed ontvangen werd. Weg fysieke knoppen: touchscreens en touchpads zijn het nieuwe normaal. En dan bedoelen we vrijwel overal: op het stuur, in het infotainment, zelfs de knop om je verlichting te regelen: allemaal touchpads zonder echte feedback. Met als grootste irritatiefactor de volume- en klimaatregeling onderaan het scherm. Niet alleen journalisten klaagden hierover, ook eigenaren vonden het niet zo vanzelfsprekend fijn werken als in hun vorige auto.

Volkswagen Golf VIII, 2019

Interieur ID. Polo

Het is echter alweer tijd voor een nieuwe generatie interieur en ere wie ere toekomt: het lijkt erop dat Volkswagen wel degelijk iets doet met de feedback. Fysieke knoppen keren terug op de plekken waar je ze wil, zoals we bijvoorbeeld zien in de Golf 8.5 en de T-Roc. In ieder geval op het stuur, maar die menubalk onderaan het infotainmentscherm blijft nog wel. Volkswagen onthult nu dat hier verandering in komt.

Volkswagen T-Roc, 2025

Het interieur van de Volkswagen ID. Polo is namelijk onthuld en er zijn veel zaken waar we blij van worden. Met als disclaimer: we kennen het op zich van voorgaande onthullingen en/of bestaande modellen. Dit is echter wat er dus daadwerkelijk in de ID. Polo komt wanneer deze later dit jaar onthuld wordt.

Volkswagen ID. Polo, 2026

De ID. Polo vertoont natuurlijk sterke gelijkenissen met de concept car die hem aankondigde, de ID.2All. Met wat wijzigingen om het productieklaar te maken. We zien namelijk veel fysieke knoppen. Op het gloednieuwe stuur, maar ook de menubalk met touchpads onderop het scherm is weg. Daar zitten nu wat sneltoetsen in de onderste balk verwerkt, maar ook een serie toetsen daaronder die de belangrijkste functies bedienen. Ook de verlichtingsbediening is weer een reeks knoppen, geen touchpad.

Retro

Wat ook direct opvalt: Volkswagen gaat met de ID. Polo gebruik maken van het digitale dash voor een retro-display. Dan krijg je vierkante tellers in losse kaders, zoals de originele Golf en Polo dat ook hadden. Inclusief retro-achtig infodisplay tussen die tellers, naast natuurlijk alle informatie die handig is om weer te geven. Het retro-display gaat verder: ook het centrale display verandert dan in een soort plastic-achtig kader met duidelijke knoppen die lijken op vroegâh. Goed, er zat niet een volledig gekleurd navigatiescherm in je Polo uit 1980, maar een muziekspeler in de vorm van een cassettebandje en kilometerweergaves die lijken op de oude wieltjes die de kilometerstand weergaven, die roepen vast oude gevoelens op.

En oh ja: ook geen slecht nieuws: een volumeknop! Hij zit alleen niet op het scherm, maar in de middenconsole waar je normaliter een schakelhendel verwacht. Inclusief de mogelijkheid om te skippen door je muziek. De schakelhendel is het meest herkenbare onderdeel uit de cabine, want die is identiek aan die in de nieuwste VW-cabines en zit aan de stuurkolom.

De hele Volkswagen ID. Polo wordt gaandeweg 2026 onthuld, waarna je hem aan het begin van 2027 mag kopen. Het gaat erg lijken op de ID.2All, maar dan productieklaar. Een GTI-versie op basis van de ID. GTI komt ook snel, evenals de ID. Cross die we als vrij productieklare concept al hebben mogen aanschouwen. En ja, die krijgen allemaal een vergelijkbaar interieur.