Mercedes 500E op Marktplaats is om je vingers bij af te likken

Dat mag ook wel als je de prijs ziet van deze Mercedes 500E op Marktplaats.
Sommige mensen durven hem wel aan: de Mercedes W124 (en al diens derivaten) is de beste auto ooit gebouwd. Dat soort meningen zijn heerlijk om over te bekvechten, maar geef ze eens ongelijk. Eenvoudige doch zeer herkenbare carrosserie dankzij Bruno Sacco, beschikbaar als sedan, coupé, cabrio of estate en beschikbaar met heel veel motoren. Van origine een reeks vier- en zescilinders, met vanaf de vroege jaren ’90 voor beperkte markten een heuse V8 bovenin: de 4.2 liter grote M113 met 280 pk.
500E
Daarboven kwam nog de daddy aller Mercedes W124’s. Want Mercedes had de ambitie om de grotere 5.0 liter-versie van de M113 met 326 pk voorin de W124 sedan te leggen. Dat paste nét niet. Dus werd het in financieel zwaar weer verkerende Porsche gevraagd om te helpen met de ontwikkeling van de 500E. In tegenstelling tot de latere Audi RS2 voelen de Porsche-banden niet zo aanwezig, daar zowel het chassis als de motor gewoon van Mercedes zijn in de 500E. Toch was Porsche degene die het chassis van de auto zo aanpaste dat de motor voorin kon (met toegenomen spoorbreedte) en ook het afbouwen van de 500E werd in Zuffenhausen gedaan. Beide partijen blij. De eerlijkheid gebiedt overigens te zeggen dat het een mooie autobahnkanone wordt, maar een echte Porsche-esque sportauto wordt het niet. Verwacht dus geen wonderen.
Ook de Mercedes 500E werd later weer onderverdeeld in meerdere modellen. Zo wist AMG door de 500E-basis de 6.0 liter grote M119 met 381 pk voorin te lepelen in de E60 AMG. Mercedes liet de 500E evolueren tot de E500, zonder two-tone lak, met de velgen van de 190E Evo II en zonder oranje pinkers. Toch blijft de fan favourite het origineel: mét two-tone lak, platte velgen met acht gaten en oranje pinkers voor én achter. Eentje die al die hokjes aanvinkt is dus een winnaar, maar een mooie kleur- en interieurcombinatie maakt het hele plaatje echt af. Zoals de Mercedes 500E die we op Marktplaats vinden.
Bornit Metallic
Om te beginnen met de kleur. Er is gekozen voor een bijzondere tint die je niet echt meer op Mercedessen zag na het 500E-tijdperk. Het betreft Bornit Metallic, een hele lichte paarstint die je het best kan beschrijven als lila. Met two-tone in de bumpers, al is dit een iets lichtere versie van het paarse koetswerk. Deze kleur was niet uniek voor de 500E, maar echt populair was Bornit ook niet.
Verder is het exterieur van de Mercedes 500E op Marktplaats zoals je verwacht: lekker simpel, lekker 500E. Met een schuif-kanteldak voor de liefhebbers van frisse wind op je bol. En dus die 16 inch velgen. Hij staat er nog strak in de lak bij, want de auto komt vanuit een Mercedes-collectie.
Degene die de Mercedes 500E op Marktplaats in 1990 nieuw bestelde bij de Mercedes-dealer, wist er een mooi ding van te maken. Naast het Bornit-exterieur is er in het interieur gekozen voor zogeheten Karo-bekleding. Het ruitjesmotief wat je als stof in de stoelzitting vindt. Zowel voor als achter en in de deurbekleding. De rest is natuurlijk allemaal vrij zwart, maar wel met hout rondom de middenconsole en in de deuren. En waar we nooit nee tegen zeggen: een autotelefoon. Hoe cool was dat in 1990?
Kopen
Kortom: een exemplaar om van te smullen en zoals gezegd staat deze Mercedes 500E op Marktplaats te wachten tot iemand hem koopt. Genoeg redenen om het wel te doen, dus. De kilometerstand van 202.736 kilometer is een dubbel gevoel. Hij is dus niet zo vers als ‘ie ooit was, maar Mercedessen uit deze tijd staan erom bekend dat kilometerstanden slechts getallen zijn. Kan het kwaad? Wetende dat er goed voor is gezorgd, waarschijnlijk niet. Maar we moeten realistisch zijn: twee ton is twee ton.
Bedenk het maar even als je weet dat deze fraai uitgevoerde Mercedes 500E op Marktplaats nog 79.950 euro moet opleveren. Da’s ook niet niks, helemaal voor een W124. Wel de ultieme W124 in de goede kleur/interieurcombinatie. Of is het niks voor jou? We kunnen het ons haast niet voorstellen. In het geval van dat laatste: op Marktplaats kun je terecht.
Reacties
Motomoto zegt
Ik vrees dat niemand dat gaat betalen voor een wagen met 2 ton op de klok. Hij ziet er gaaf uit maar dit betaal je alleen als je weet dat het meer waard gaat worden. En dat betwijfel ik.
Robert zegt
Als de onderhoudshistorie bekend is en volledig is uitgevoerd, is die 2 ton geen enkel probleem en als je dat keurig voortzet, kan daar nog wel twee tot drie ton bij.
Waar je meer aandacht aan moet besteden (zeker bij de pre facelift modellen) is de technische staat van onderhoud van de de carrosserie en de dragende delen. Die Baureihe 124 kon (en kan) echt fantastisch roesten.
Maar mijn god wat vind ik dit gaaf…
Motomoto zegt
Overigens: wel echt een prachtige wagen. Zo tijdloos!
JanJansen zegt
Deze auto wordt beschouwd als de best gebouwde auto ooit.
De laatste nieuwprijs zonder extra opties bedroeg € 111.131
Een in deze staat gaan meestal rond de ton van de hand. Dit is categorie “als ik het geld had”
ouwedibbes83 zegt
Hoort dat bedrag niet in guldens?
mashell zegt
Zoveel gaver dan een AMG! Voor een auto met twee ton op de klok en 35 jaar oud ziet deze er extreem goed uit.
alcantara zegt
Smaken verschillen, ik vind een lelijk lomp hok (altijd al gevonden ook in die tijd).
cdlop01 zegt
Veel en veel te hoge prijs. Neemt niet weg zeer fraaie nog echte Mercedes kwaliteit. Voor mij houdt Mercedes op ja de w140 serie. Hadden zelf 200D vroeger, een gele, wow wat was vader trots, daarna 280TE, w123 serie, helemaal af.
kniesoor zegt
‘t Is zeker een begerenswaardige oto, snel en ingetogen. En de goede bouwkwaliteit is natuurlijk een dikke plus. Desondanks zou ik voor 80K liever wat recenters en venijnigers hebben, voor die som gelds is er in die categorie het nodige te koop. Een F8x M3/M4 bijvoorbeeld.