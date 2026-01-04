Mercedes 500E op Marktplaats is om je vingers bij af te likken

Dat mag ook wel als je de prijs ziet van deze Mercedes 500E op Marktplaats.

Sommige mensen durven hem wel aan: de Mercedes W124 (en al diens derivaten) is de beste auto ooit gebouwd. Dat soort meningen zijn heerlijk om over te bekvechten, maar geef ze eens ongelijk. Eenvoudige doch zeer herkenbare carrosserie dankzij Bruno Sacco, beschikbaar als sedan, coupé, cabrio of estate en beschikbaar met heel veel motoren. Van origine een reeks vier- en zescilinders, met vanaf de vroege jaren ’90 voor beperkte markten een heuse V8 bovenin: de 4.2 liter grote M113 met 280 pk.

500E

Daarboven kwam nog de daddy aller Mercedes W124’s. Want Mercedes had de ambitie om de grotere 5.0 liter-versie van de M113 met 326 pk voorin de W124 sedan te leggen. Dat paste nét niet. Dus werd het in financieel zwaar weer verkerende Porsche gevraagd om te helpen met de ontwikkeling van de 500E. In tegenstelling tot de latere Audi RS2 voelen de Porsche-banden niet zo aanwezig, daar zowel het chassis als de motor gewoon van Mercedes zijn in de 500E. Toch was Porsche degene die het chassis van de auto zo aanpaste dat de motor voorin kon (met toegenomen spoorbreedte) en ook het afbouwen van de 500E werd in Zuffenhausen gedaan. Beide partijen blij. De eerlijkheid gebiedt overigens te zeggen dat het een mooie autobahnkanone wordt, maar een echte Porsche-esque sportauto wordt het niet. Verwacht dus geen wonderen.

Ook de Mercedes 500E werd later weer onderverdeeld in meerdere modellen. Zo wist AMG door de 500E-basis de 6.0 liter grote M119 met 381 pk voorin te lepelen in de E60 AMG. Mercedes liet de 500E evolueren tot de E500, zonder two-tone lak, met de velgen van de 190E Evo II en zonder oranje pinkers. Toch blijft de fan favourite het origineel: mét two-tone lak, platte velgen met acht gaten en oranje pinkers voor én achter. Eentje die al die hokjes aanvinkt is dus een winnaar, maar een mooie kleur- en interieurcombinatie maakt het hele plaatje echt af. Zoals de Mercedes 500E die we op Marktplaats vinden.

Bornit Metallic

Om te beginnen met de kleur. Er is gekozen voor een bijzondere tint die je niet echt meer op Mercedessen zag na het 500E-tijdperk. Het betreft Bornit Metallic, een hele lichte paarstint die je het best kan beschrijven als lila. Met two-tone in de bumpers, al is dit een iets lichtere versie van het paarse koetswerk. Deze kleur was niet uniek voor de 500E, maar echt populair was Bornit ook niet.

Verder is het exterieur van de Mercedes 500E op Marktplaats zoals je verwacht: lekker simpel, lekker 500E. Met een schuif-kanteldak voor de liefhebbers van frisse wind op je bol. En dus die 16 inch velgen. Hij staat er nog strak in de lak bij, want de auto komt vanuit een Mercedes-collectie.

Degene die de Mercedes 500E op Marktplaats in 1990 nieuw bestelde bij de Mercedes-dealer, wist er een mooi ding van te maken. Naast het Bornit-exterieur is er in het interieur gekozen voor zogeheten Karo-bekleding. Het ruitjesmotief wat je als stof in de stoelzitting vindt. Zowel voor als achter en in de deurbekleding. De rest is natuurlijk allemaal vrij zwart, maar wel met hout rondom de middenconsole en in de deuren. En waar we nooit nee tegen zeggen: een autotelefoon. Hoe cool was dat in 1990?

Kopen

Kortom: een exemplaar om van te smullen en zoals gezegd staat deze Mercedes 500E op Marktplaats te wachten tot iemand hem koopt. Genoeg redenen om het wel te doen, dus. De kilometerstand van 202.736 kilometer is een dubbel gevoel. Hij is dus niet zo vers als ‘ie ooit was, maar Mercedessen uit deze tijd staan erom bekend dat kilometerstanden slechts getallen zijn. Kan het kwaad? Wetende dat er goed voor is gezorgd, waarschijnlijk niet. Maar we moeten realistisch zijn: twee ton is twee ton.

Bedenk het maar even als je weet dat deze fraai uitgevoerde Mercedes 500E op Marktplaats nog 79.950 euro moet opleveren. Da’s ook niet niks, helemaal voor een W124. Wel de ultieme W124 in de goede kleur/interieurcombinatie. Of is het niks voor jou? We kunnen het ons haast niet voorstellen. In het geval van dat laatste: op Marktplaats kun je terecht.