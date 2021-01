BREEK: gelekte M5 CS is eindelijk hier! - Autoblog.nl

De gelekte M5 CS spat nu op je beeldscherm.

Soms ontgaat het nu van een auto je een beetje. In de meeste gevallen gaat dat om enorme SUV’s van 2.500 kg met 600+ pk en een luchtweerstand van een wolkenkrabber. En de rijeigenschappen van zo’n pand. In de meeste gevallen is het een meestwerk qua engineering, maar blijft het knagen. Al die moeite voor niets. Je gaat Ton Elias ook niet inzetten op de kilometer vrije slag of of een wedstrijd frikadellen eten met Eva Jinek. Ofzo.

Nee, als er één auto was die alles kon doen, dan was het wel de BMW M5. Zakenauto, familieauto, driftmachine, Autobahnstormer, Nürburgring-ridder en sprintkanon. In de jaren heeft de BMW M5 veel concurrenten gekregen die verdacht dichtbij zijn gekomen. Daarom is hier de BMW M5 CS om orde op zaken te stellen. We wisten al lang dat de auto eraan kwam. Goed nieuws: gelekte M5 CS is nu een feit!

Gelekte M5 CS

Zoals de traditie voorschrijft, is ook de BMW M5 CS gelekt voor de officiële introductie. Via een man in een kaki regenjas (hij schijnt altijd pech te hebben) kregen we namelijk een paar foto’s doorgesluisd. Uiteraard delen wij deze platen even graag met je.

Officiële informatie is er nog niet over deze gelekte M5 CS. We weten wel dat de auto een trede hoger staat dan de BMW M5 Competition, die op zijn beurt weer boven de regulier BMW M5 staat. Die weer is gebaseerd op de BMW M550i xDrive. Keuze te over als je een snelle sedan wenst uit de 5 Serie van BMW.

Gele koplampen

Wat we kunnen zien op de foto’s van de gelekte M5 CS is dat matte lak helaas nog niet ten einde is gekomen. De goedkoop ogende grondlak-look werkt nog inspirerend voor met name Duitse merken, blijkbaar. We zien dat de nieren en velgen nu in een bronskleur zijn afgewerkt. Daarnaast zien we gele koplampen, waarschijnlijk als hoedtik naar de M8 Le Mans-racers. En natuurlijk naar de vakanties van @jaapiyo naar Zuid-Frankrijk. Reken er maar op dat we voldoende oude E60 5 Series gaan zien met geel gekleurde koplampen. Kan niet anders.

De V8 krijgt er een paar paardenkrachten bij, 10 stuks om precies te zijn. Daarmee komt het totaal uit op 635 pk. Waarschijnlijk dat het motorkarakter wel iets is gewijzigd om de auto iets spectaculairder te maken. Ook het chassis zal flink aangepakt worden om zo nog strakker te sturen en sneller over het circuit te kunnen banjeren. Een ander groot voordeel is de gewichtsreductie. De BMW M5 CS moet namelijk 70 kilogram lichter zijn dan de reguliere M5.

