Deze Britse topsedan heeft een Duitse naam en een ongebruikelijke kleur

Een chique wagen met een knallende kleur.

Jaguar bevindt zich momenteel in een diep dal, maar vandaag gaan we even terug naar de tijd dat het merk nog springlevend was. Of nou ja… er waren in het verleden ook vaak moeilijkheden, maar ze bouwden in ieder geval auto’s.

Spotter @justawheelchairguy kwam een bijzonder exemplaar tegen in Enschede, dat we vandaag in het zonnetje zetten. Deze auto dateert uit 1980 en het is officieel geen Jaguar. Het betreft een heuse Daimler, de topversie van de XJ.

Daimler

Daimler is natuurlijk een Duitse naam, maar toch is dit merk hartstikke Brits. De geschiedenis gaat terug tot 1896, toen het bedrijf de Britse rechten kreeg van het Duitse Daimler. In 1960 werd de toko overgenomen door Jaguar, die de naam Daimler ging gebruiken voor hun topversies. Een beetje zoals Mercedes nu doet met Maybach.

Daimler’s zijn eenvoudig te herkennen aan de grille, met de karakteristieke ribbels aan de bovenkant. Verder is het gewoon een rijk uitgeruste Jaguar XJ, in dit geval een Series III. De motor is hetzelfde als die van de XJ6: een 4,2 liter zes-in-lijn.

Brandweerrood

Wat verder opvalt aan deze auto is de kleur. Zoals je ziet is deze Daimler Sovereign brandweerrood. Dat is een ongebruikelijke keuze voor zo’n chique auto. Bordeauxrood of donkergroen ligt meer voor de hand. Maar goed, het is in ieder geval wel bijzonder. Verder lijkt de auto ook in nette staat te verkeren, voor zover we dat kunnen zien op de foto’s.

Deze opvallende Brit is deze keer de Spot van de Week. Heel wat anders dan de dure wagens die meestal voorbij komen in deze rubriek, maar dit is ook geen auto die je dagelijks tegenkomt. Ben je wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je iedere maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze Daimler op Autoblog Spots!