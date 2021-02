5x winterse taferelen op Autojunk - Autoblog.nl

autofoto’s sneeuw

Zo vaak sneeuwt het niet in Nederland, dus diverse Autoblog-lezers zagen hun kans schoon en schoten wat leuke autofoto’s in de sneeuw.

Terwijl de regen de laatste restanten sneeuw wegspoelt en de temperaturen weer ruim boven het vriespunt zitten, blikken we nog even terug op het winterse weer. Nederland was de afgelopen week in de ban van de sneeuw. In tegenstelling tot de vorige keren bleef het deze keer lang wit. Iedereen die zijn auto dus even uit wilde laten in de sneeuw of wat foto’s wilde maken had daar alle gelegenheid voor.

Diverse Autoblog-lezers deelden hun winterse foto’s via Autojunk. De sneeuw is nu definitief weg, dus dit is een mooi moment voor een klein overzichtje van recente autofoto’s met dit thema.

Range Rover

@massarati had passend vervoer deze winter: een Range Rover van de vorige generatie. De inmiddels 16 jaar oude Range staat natuurlijk prima zijn mannetje in deze omstandigheden. En het levert ook nog eens leuke plaatjes op.

Volkswagen Kever

Een Kever kan ook prima uit de voeten in de sneeuw. Het is niet voor niets de auto waarmee sneeuwschuiver-chauffeurs naar hun werk rijden. @carsbycasper trok de stoute (hand)schoenen aan en nam een fraaie Kever mee in de sneeuw voor een fotosessie. Het contrast met de bovenstaande Range Rover kan haast niet groter zijn, maar een Kever is altijd fotogeniek. Ook in de sneeuw staat deze auto er dus mooi op.

Audi TT

Met Quattro hoef je voor de sneeuw niet thuis te blijven, dus dat deed @notingbutcars dan ook niet. Zo in de sneeuw knalt het rode kleurtje van zijn Audi TT 2.0 TFSI er nog eens extra lekker uit.

Audi RS3

Nog een inzending in de categorie ‘Quattro’: een Audi RS3 van de eerste generatie. Deze foto dateert nog van iets eerder dit jaar, want het is niet de eerste keer dat er sneeuw ligt in 2021. @spotcrewda maakte begin vorige maand van de gelegenheid gebruik om deze Audi te fotograferen in een winterse setting.

Jaguar XJ

De Jaguar XJ zit misschien niet op alle vlakken op hetzelfde niveau als de Duitse concurrentie, maar één ding is zeker: tegen het Britse design kunnen de Duitse Drie niet op. Een eigenaar van een S-klasse, A8 of 7-Serie zou daarom waarschijnlijk geen foto’s zijn gaan maken in de sneeuw. @leroy1991 deed dat als trotse eigenaar van een XJ wél.