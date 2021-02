Lezersvraag: houd de sneeuw jou thuis vandaag? - Autoblog.nl

Onder andere Rijkswaterstaat roept op om thuis te blijven vanwege gladde omstandigheden, in deze lezersvraag mag je los over deze kwestie.

De sneeuwpret blijft nog wel even aan. Hoewel er geen verse sneeuw bijkomt in het grootste deel van het land, is het wel koud genoeg dat de sneeuw van gisteren blijft liggen. Vandaag, maar waarschijnlijk ook voor de rest van de week.

Gister was het code rood volgens het KNMI. Vandaag heeft het weerinstituut code oranje afgegeven. Het is nog altijd glad. Zeker in woonwijken zal nog sneeuw op de straat liggen omdat strooiwagens alleen op de hoofdwegen komen. Ook vanmorgen waren er weer wat ongelukken op snelwegen in verband met gladheid. Rijkswaterstaat roept dan ook op om thuis te blijven, in elk geval in de ochtend.

Ga ook maandagmorgen de weg niet op! ❄️#sneeuw Rijomstandigheden blijven met name in het noorden en midden van het land onverminderd gevaarlijk. Voor meer info, check👉 https://t.co/kf5ZErb4xZ pic.twitter.com/95Ajl7pwlP — Rijkswaterstaat (@Rijkswaterstaat) February 7, 2021

Voor de zondag was dit advies niet zo lastig. Op een maandag, wanneer het echte leven weer begint, een wat moeilijkere oproep. Vandaar dat we bij deze lezersvraag even checken bij de Autoblog-lezers, want blijf jij inderdaad thuis of moet je simpelweg de weg op?

Lezersvraag blijf je thuis?

Is het niet de gladheid om thuis te blijven, dan zijn er ook wel andere motivaties om je auto even te laten staan. Denk aan het zout en pekel op de wegen, wat nooit de beste vriend is voor je lak. En zelfs na een gereden rit met koud water de auto schoonmaken is helemaal uit den boze met dit soort temperaturen. Kortom, blijf jij vandaag thuis of ben je op deze maandag bomvol plannen?