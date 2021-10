Land Rover bewaart de foutste Range Rover voor het laatst

Weer eens wat anders dan zwart: de Range Rover SV Golden Edition is blauw met goud.

Je had het wellicht al meegekregen als je het autonieuws een beetje in de gaten houdt: de nieuwe generatie Range Rover is aanstaande. De vijfde generatie alweer. Het uiterlijk zal niemand shockeren, maar de auto komt wel op een nieuw platform te staan.

De huidige generatie, die uit 2012 dateert, loopt dus op zijn laatste benen. Voordat de huidige Range Rover eruit gaat, gooit Land Rover er nog een special edition tegenaan. Deze luistert naar de naam SV Golden Edition.

Met zo’n naam moet het haast wel een foute uitvoering zijn en dat is het dan ook. Deze Range Rover heeft namelijk niet alleen goudkleurige accenten, maar is ook nog eens uitgevoerd in een bijzondere blauwe kleur. Die is an sich niet verkeerd, maar in combinatie met goud is het geheel toch wat kitscherig.

De SV Golden Edition is een product van Special Vehicle Operations (vandaar SV) en is gebaseerd op de topuitvoering van de Range Rover. Dan hebben we het over de Autobiography. Toch is het niet helemaal de topuitvoering, want hij is niet verlengd. Dat is dan weer een beetje jammer. Motorisch is het wel de dikste Range Rover met een 565 pk sterke 5,0 liter V8.

Je had het al kunnen raden op basis van de kleurstelling, maar de Range Rover SV Golden Edition is niet bedoeld voor Nederland. En ook niet voor de rest van Europa. Deze Range Rover is exclusief voor Japan. Er worden maar vijf stuks van gebouwd.