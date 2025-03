Video: 621pk sterke Alpina B8 van Arjen #mijnauto

De 621pk sterke Alpina B8 loopt 324 km/u, maar deed Arjen dat al eens?

We zitten weer in een Alpina, en dat betekent: Duitse degelijkheid met een flinke scheut luxe en snelheid. Dit keer een B8 Gran Coupé. Groter, dikker, sneller. Arjen, de eigenaar, had eerst een B3, maar vond het tijd voor iets serieuzers.

Deze B8 is gebaseerd op de BMW 8-serie, maar ja, het is een Alpina, dus verfijnder, comfortabeler en stiekem beter voor op de openbare weg dan een M-model. Hij heeft nog maar een paar maanden met de auto gereden, maar is nu al verkocht.

Dat komt door die heerlijke biturbo V8 met 621 pk en een soepelheid waar je U tegen zegt. Tijdens de rit wordt gekeuveld over de verschillen met de B3, het formaat en natuurlijk het comfort. De B8 is een echte alleskunner: hard als het moet, relaxed als je daar zin in hebt. En ja, hij is groot, maar niet lomp. Check de video!

