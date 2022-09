Video – 75-jarige baas haalt 350 km/u met zijn Nissan GT-R

Op je 75ste nog even je ultieme droom laten uitkomen door met een Nissan GT-R tot het uiterste te gaan. Deze eindbaas deed het.

Jong of oud: een autofanaat blijft een autofanaat. Het is nooit te laat om je dromen nog even te verwezenlijken. Dat laat Barry zien. In een video van Stefan Kotze Media volgen we Barry, een 75-jarige enthousiasteling. Wanneer hij met zijn wandelstok op zijn heerlijk modale Honda Civic (EK) af stapt, verwacht je dat het imago van een doorsnee bejaarde weer helemaal bevestigd is.

Nissan GT-R

Niks is minder waar. De andere auto van Barry is namelijk een Nissan GT-R. En niet eentje zoals ‘ie uit de fabriek kwam rollen: eentje die opgevoerd is naar zo’n 1.200 pk! Dat is het soort auto dat met gemak naar enorme snelheden sprint en daar totaal niet lang over doet. Het probleem is natuurlijk: wanneer doe je dat nou echt. Barry heeft de auto nog nooit echt op zijn donder gegeven.

Naar 350 km/u schieten

Dat veranderde recent. In de video volgen we Barry terwijl hij zijn Nissan GT-R eindelijk eens op volle toeren laat draaien. Letterlijk, in dit geval. We volgen de snelste run die hij ooit reed in zijn GT-R op een afgesloten startbaan. We willen even er zeker van zijn dat je dit goed registreert: deze man van 75 knalt zijn Nissan GT-R naar 350(!) km/u. Dan ben je echt wel een baas.

Het verhaal en de run check je in de video hieronder: