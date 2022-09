Kies maar: Audi vs BMW vs Mercedes met een twist

Ja, we wagen ons aan de eeuwenoude hamvraag in de premium-oorlog: Audi, BMW of Mercedes. Maar dan op een hele andere manier.

Ja, een hele simpele ‘kies maar’ op deze woensdagavond. Ben jij team Audi, team BMW of team Mercedes? Die vraag is natuurlijk meer diepgeworteld dan een simpel ja/nee antwoord. Het zijn grootmachten in de auto-industrie waar een keuze tussen de drie maken vaak te maken heeft met emotie, geschiedenis en voorkeur.

Kiezen tussen Audi, BMW of Mercedes

De vraag is dan ook eigenlijk meer voor jullie als reaguurders om je over te storten (maar houd het leuk!). Want het drietal dat we als voorbeeld gebruiken en als inspiratie voor de vraag is eigenlijk totaal niet te vergelijken. De Audi e-tron GT, BMW X5 M Competition en Mercedes-AMG S63 zijn enorm verschillend. De oplettende kijker heeft wel door waarom we dit drietal erbij pakken.

HRE

Alle drie de auto’s zijn uitgerust met dezelfde velgen. Tenminste, bijna identieke versies van de gloednieuwe HRE P103SC velg. Je kan HRE kennen van het aanleveren van vele dure velgen en de P103SC is het nieuwste lid van de HRE-familie. Deze gesmede velgen komen in de P1SC-categorie terecht, waar eigenlijk alleen het design verschilt. In dit geval gaat het om een vijftienspaaks ontwerp. HRE spendeert altijd veel aandacht aan de sterkte van hun velgen, waardoor de velgen er tegen kunnen als je de auto veel op zijn donder geeft.

Kleuren en maten

De HRE P103SC past dus in ieder geval op de Audi e-tron GT, BMW X5 M Competition en Mercedes-AMG S63. Het is aan te raden om wel een vrij moderne auto te gebruiken om je HRE’s op te monteren, want de kleinste maat is 20 inch. 21, 22 en 23 inch zijn beschikbaar. Het wordt niet duidelijk welke maat gebruikt wordt op de foto’s. Als het dezelfde maat is wordt snel duidelijk dat ze op de X5 bijna een beetje iel ogen, terwijl het aardige karrenwielen zijn op de e-tron en S63.

Op de Audi en de Mercedes is te zien dat de HRE P103SC een licht zilveren kleur heeft (genaamd Brushed Clear), terwijl bij de BMW is gekozen voor Frozen Polished Gold. Er is echter veel meer mogelijk. Op de website alleen al zijn 74 verschillende kleuren en afwerkingen te zien en HRE staat open voor het aanbieden van andere kleuren desgewenst. De keuze is reuze.

Duur

HRE staat dus niet bekend om goedkoop spul en aangezien standaard P1-serie velgen al 2.800 dollar per stuk(!) kosten, mag je bij de P103SC rekenen op een rug of 15 voor de hele set. Ideale wielen voor een Renault Clio uit 2004 zijn het dus niet. Anyway, een geheel nieuwe manier om Audi, BMW en Mercedes tegenover elkaar te zetten.