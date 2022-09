Nederlands bedrijf vindt de Lancia Delta Integrale opnieuw uit

Of nou ja, eigenlijk probeert het Nederlandse bedrijf Maturo Cars de Delta juist waarheidsgetrouw opnieuw neer te zetten. En wij houden daar wel van.

Lancia bestaat nog, maar tot Stellantis met een concreet plan komt is het merk eigenlijk al jaren op sterven na dood. Dat terwijl het ooit zo frivole Italiaanse merk zo goed boerde. Helemaal op het gebied van rally was Lancia in meerdere tijdperken buitengewoon dominant.

Lancia in de rally

Fulvia, Stratos, 037: allemaal auto’s van Lancia die in hun klasse absoluut excelleerden. In de heftigste klasse, Groep B, was Lancia tot het einde te vinden. De laatste Lancia in die klasse was de Delta S4. Ook deze auto was succesvol voor Lancia en het was deze auto waar de cojones van rallyrijder Henri Toivoinen en bijrijder niet opgewassen waren tegen het gevaar van Groep B (het overlijden van de twee was één van de redenen voor het opheffen van de klasse). De opvolger voor de ‘milde’ versie van Groep B, Groep A, was uiteindelijk misschien wel de meest succesvolle Lancia-rallyauto aller tijden. Dat was uiteraard de Lancia Delta HF Integrale.

Lancia Delta HF Integrale

We kennen allemaal de iconische witte Delta met blauwe en rode Martini-strepen, de auto die Lancia in hun laatste gouden jaren nog even compleet onsterfelijk maakte in de rallysport. Zelfs de straatversie van de Delta HF Integrale ademde rally. De Delta hield het vol tot en met 1994 en het begint echt een klassieker te worden. Typisch zo’n auto waar je als restomodder helemaal op los kunt gaan. Zoals de Amos Delta Futurista bijvoorbeeld. Voor wie het allemaal ietsje minder sciencefiction en iets meer klassiek mag, mogen we een Nederlands bedrijf op de markt verwelkomen.

Maturo Cars

Het bedrijf luistert naar de naam Maturo Cars en zit gevestigd in ons eigen Veghel! Vanuit de Brabantse plaats is het Lancia Delta HF Integrale voor en Lancia Delta HF Integrale na. Ze noemen het zelf de reïncarnatie van de Delta HF Integrale en het idee is om de auto’s volgens het originele recept te moderniseren.

Smaakjes

Wat kun je precies verwachten? Dat hangt af van wat je wil dat Maturo voor je doet. We leggen de drie smaakjes waarin een Maturo Delta HF Integrale komt even uit.

Classic

Om eens te beginnen met de klassieke Lancia Delta HF Integrale, die gepast genoeg ‘Classic’ heet. De Maturo Delta Classic ontstond vanuit het idee om het bezitten van een Delta HF Integrale iets vriendelijker te maken. Normaliter hebben ze wat aandacht nodig, maar Maturo pakt deze aandachtspunten aan om de auto robuuster te maken. Het is een Delta op de klassieke manier, maar alle componenten die zwak waren op het origineel zijn met de kennis van vandaag verbeterd.

De basis is dus een originele Delta HF Integrale. Zwakke punten zijn bijvoorbeeld het ontstaan van scheuren in het chassis. Elke Maturo wordt verstevigd van onder met sterker materiaal. De motor is de originele 2.0 liter viercilinder, wederom verbeterd met nieuwe componenten die wat meer met 2022 in het achterhoofd zijn ontwikkeld. Ook het aantal pk is ietsje meer naar 2022 getild met 275 stuks. Ook de remmerij, de vering, de versnellingsbak en de differentiëlen zijn herzien dan wel verbeterd. De Maturo Delta Classic is gemoderniseerd, maar wel volgens het oude recept. Bovendien blijft het uiterlijk zo authentiek mogelijk.

Rally

Voor de Maturo Delta Rally geldt eigenlijk min of meer hetzelfde. Het grote verschil is dat de Rallyversie zich baseert op de rallyversie van de Delta. Trouw aan de precieze specificaties waarmee de Delta meedeed aan Groep A. Ook de rallyversie is een compleet herziene versie van het originele concept met waar nodig gloednieuwe onderdelen. Dit is wellicht een mooi moment om te zeggen dat dit alles een dikke duim heeft gekregen van de merkambassadeur van Maturo, Juha Kankkunen. Deze Finse rallycoureur heeft in zijn actieve jaren meegedaan aan het WRC met een Lancia Delta HF Integrale.

Stradale

Het laatste smaakje van de Maturo Delta is de Stradale. Dit is eigenlijk wat er gebeurt als je de Delta zou bouwen met alles wat je weet in 2022. Eigenlijk alleen de styling komt overeen met de originele Delta. Goed, onderhuids schuilt wel een Delta-carrosserie en chassis, maar eentje die volledig herzien is. Daarop zit een koets van koolstofvezel, een volledig opnieuw ontworpen interieur met nieuwe materialen en techniek. De motor is wel origineel, maar dan gebouwd zoals de Groep A-versie. De Maturo Delta Stradale levert meer dan 380 pk! Dit is een klassieke restomod. Waar je eigenlijk aan alles afziet dat het gloednieuw is, met de styling van het oude model. Van koets tot chassis zit de Stradale vol met gloednieuwe technologie.

Beschikbaarheid

Maturo heeft dus voor elk wat wilsch, zo lang het maar een Delta HF Integrale is. Het Veghelse bedrijf klinkt alsof ze er verstand van hebben en het resultaat spreekt eigenlijk voor zichzelf. Je denkt nu misschien: maar mag ik het ook kopen? Jazeker! De orderboeken voor alle drie modellen zijn open. Hoe lang het gaat duren en hoe duur het wordt is allemaal nog niet bekend. Wel is bekend dat Maturo zelf kan zorgen voor de basis van een Delta, dus ze kunnen volledig gebouwde auto’s aanbieden. Mocht jij nog een Lancia Delta HF Integrale hebben staan, dan kan je in ieder geval bij de Classic ook die laten verbouwen. Kortom: er is veel mogelijk en het resultaat is in alle drie de gevallen een heerlijke snack. Nederlands trots dat we in de gaten moeten houden!