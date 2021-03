765 LT is véél sterker dan McLaren opgeeft - Autoblog.nl

Of McLaren moet het hebben over wheel horsepower met de 765 LT.

McLaren is lekker bezig de laatste tijd. Supercar na Supercar wordt op de markt gebracht. Het mooie is nog: ze worden ook daadwerkelijk verkocht. Natuurlijk valt het in absolute aantallen behoorlijk mee. Maar, voor een fabrikant dat enkel dure en prestieugeuze supersportwagens bouwen, doet McLaren het uitstekend.

McLaren 765 LT

De leukste modellen zijn nog de ‘LT’-varianten. Dat zijn de ‘Longtails‘ die niet zozeer een langere bips hebben. De zijn net eventjes wat lichter en sterker dan de modellen waarvan ze zijn afgeleid. De 765 LT is de lichtere en sterkere versie van de 720S. Alle hardware wijzigingen zijn leuk en aardig, maar het aantal extra paarden is nogal beperkt: 45 stuks.

Hennessey Performance Engineering

Dat kan echt wel iets heftiger, zo bewijst Hennessey Performance Engineering. De Texaanse tuner had het idee dat er véél meer in zat dan de beloofde 765 pk die McLaren opgeeft. Ze zijn bij Hennessey wel zo eerlijk geweest om te melden dat de 765 LT het beter deed dan opgegeven.

















Op de rollenbank werd namelijk 765 pk gemeten, op de wielen! Dit terwijl de fabrieksopgave van McLaren 765 pk op de krukas is. Hennessey schat in dat het motorvermogen dus standaard zo’n 100 pk hoger ligt. De McLaren 865 LT dus.















Vermogen 765 LT na milde modificaties

Hennessey hoefde dus niet heel erg veel zijn best te doen om er nog meer vermogen uit te halen. Ze hebben de luchtfilters aangepast, een roestvrij stalen uitlaat gemonteerd, een downpope gemonteerd en wat kleine aanpassingen. Het resultaat? 1000 pk! Volgens Hennessey kan het monster in 2,1 seconden naar 60 mijlen per uur accelereren.

Interesse? Je kan de McLaren 765 LT bij Hennessey voor 24.995 dollar laten ombouwen tot ‘1000LT’. Daarvoor dien je wil je eigenlijk 765LT (dat dus eigenlijk een 865 LT) is mee te nemen.