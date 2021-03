Twintiger doet 214 in Audi S3, verliest rijbewijs tweede keer - Autoblog.nl

De rappe politie-Audi’s worden zwaar aan het werk gezet dit weekend. Vannacht bijvoorbeeld door een twintiger die 214 kilometer per uur deed op een N-weg en nu voor de tweede keer in één jaar zijn rijbewijs kwijt is.

Het werk van de bromsnor in een rappe politie-A6 is lekker gevarieerd. De ene dag is het lekker gezellig donuts eten en koffie leuten met een collega langs de snelweg. De andere dag gaat de Cobra 11esque actie volledig los. Dit weekend mocht de dikke diesel van team verkeer Zeeland West-Brabant weer eens vol aan de bak.

Audi-on-Audi violence

Gisterenochtend hadden we immers die totaalmalloot die met drank en drugs als brandstof lekker doorreed met zijn gehavende SEAT na een klap met een verkeersbord. Gisterennacht mocht men wederom aan de bak, dit keer voor een herintredende jonge bestuurder, die zijn Audi S3 flink de sporen gaf. Dit deed de aspirant coureur met zoveel verve dat de politie reden zag voor een staaltje Audi-on-Audi violence.

Twintiger in S3

Dat het scheurneuzen zijn die midden-twintigers in Audi S3’s van de generatie 8V wisten we al op de redactie. Dat kunnen we namelijk opmaken uit de prima rondetijden die @rubenpriest deed op Zandvoort toen er nog Junkyard races waren. Maar waar het misging bij de Goirlenaar die gisteren het pedaal naar het metaal trapte in zijn hete hatch, is dat hij dit op de openbare weg deed. Om precies te zijn was het de N261, waar de snelheidsduivel 214 kilometer per uur liet noteren. Dat is nét ietsje harder dan de 100 kilometer per uur die is toegestaan op het traject.

Man verliest voor tweede keer rijbewijs

De forse overtreding komt de jonge Brabo nu duur te staan. Bij een snelheidsovertreding van meer dan honderd procent, mag de politie namelijk niet alleen het rijbewijs, maar ook de auto in beslag nemen. Precies dat is in dit geval gebeurd. Het sprak hierbij niet in het voordeel van de 26-jarige, dat hij in mei van vorig jaar ook al zijn rijbewijs kwijt was. Toen werd hij gesnapt met 59 kilometer per uur te hard op de Rijksweg A15. Wat er nu precies gaat gebeuren met zijn roze pasje en de dikke S3 is aan de Officier van Justitie.