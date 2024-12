80-jarige eindbazin stopt op haar auto-hoogtepunt

Een 80-jarige vrouw vindt het welletjes qua autorijden en de auto die ze ervoor inlevert verbreekt alle stereotypes: een Mazda RX-7.

Niet dat we oude mensen hun lolletjes niet gunnen, maar op een bepaalde leeftijd verandert je autobehoefte nou eenmaal. Je wil geen knalharde kuipstoelen en sportief afgestelde vering meer, maar een hoge zit in comfortabele zetels met zijdezachte vering. Tenminste, de meeste mensen van de oude generatie dan. Soms kan je gewoon geen gedag zeggen. Helaas moet je soms gedag zeggen. Zoals een 80-jarige vrouw uit Japan.

80-jarige vrouw neemt afscheid

Een verhaal uit Nagasaki, opgepikt door de lokale televisie, is namelijk opmerkelijk. Het gaat om ene mevrouw Naoko Nishimoto. En zij heeft een voorliefde voor een legendarische auto, namelijk een Mazda RX-7 (FD). Op 55-jarige leeftijd, dik 25 jaar geleden, kocht zij dan ook een zilveren RX-7. Zij viel als een blok voor de derde generatie van de wankelmotor-sportauto dankzij de anime Initial D. Ze heeft er in 25 jaar tijd zo’n 75.000 kilometer mee gereden, vaak gewoon voor klein dagelijks gebruik. In die tijd is er geen cent bespaard om de auto netjes te houden. Volgens haarzelf voelde de RX-7 echt als een levenspartner die al jaren bij haar is.

Foto ter illustratie

Helaas is de tijd van gaan nu hier. Op haar 78ste, rond december 2022, wist Nishimoto al dat ze haar tachtigste verjaardag zou gebruiken om afscheid te nemen van zowel de RX-7 als haar rijbewijs. Dat moment is dus nu, dus heeft Nishimoto officieel haar rijbevoegdheid opgezegd. Best een momentje, want dan is een piekfijne Mazda op zoek naar een nieuw baasje. Aan wie ga je zo’n auto verkopen?

Foto ter illustratie

Terug naar Mazda

Welnu, er zijn zo’n 400 e-mails gestuurd van mensen die naar aanleiding van eerdere berichten de Mazda RX-7 wel wilden overnemen. Die heeft Nishimoto allemaal vriendelijk afgewezen. De koper van de FD is… Mazda! De fabrikant heeft de auto teruggekocht omdat zij het verhaal van de vrouw en de connectie die zij had met de auto bijzonder vonden. Originele RX-7’s worden zeldzaam en de heritage-vloot van het merk kan een puik exemplaar goed gebruiken. Om de eer van mevrouw Nishimoto in stand te houden, gaat ‘ie echter niet verstoffen in een museum. De RX-7 wordt voor promotionele doeleinden gebruikt. (Via KTN en Mainichi.jp)

Video hieronder, mocht je Japans kunnen spreken: