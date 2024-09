Mazda aangeklaagd voor ‘verwarrende’ feature die elke auto heeft

Onder het mom ‘je kan het altijd proberen’ wordt Mazda aangeklaagd voor een stom ongelukje met iets wat vrijwel elke auto heeft.

Hoe start je een auto met een automatische versnellingsbak? Lijkt ons geen raketwetenschap. Zet hem in Park (of Neutraal), voet op de rem en de motor gaat aan, selecteer de juiste versnelling en rijd weg, vooruit of achteruit. Kan eigenlijk niet mis gaan: een vereiste voor het starten is dat je voet op de rem staat. De meeste automerken geven dan ook een berichtje in de trend van ‘voet op rem om te starten’. Kortom: het wordt je al zo makkelijk gemaakt. Kan het dan nog mis gaan?

Mazda rolt weg

Ja, kennelijk wel. Toegegeven, het verhaal van vandaag omvat een jonge bestuurder met weinig ervaring, dus daar moet je altijd ietsje meer veerkracht in tonen dan bij iemand die al jaren zijn rijbewijs heeft. Alsnog lijkt het aanklagen van de fabrikant in dit verhaal wat vergezocht. De casus omvat een man, zijn dochter en zijn Mazda CX-50 en nu moet Mazda boeten voor wat er is gebeurd, aldus de man.

Wat is er dan gebeurd? Welnu, er is verwarring ontstaan tussen de drie ‘staten van paraatheid’ van de Mazda CX-50. Die zijn net als in elke auto. Uit wanneer je instapt, ‘accessory mode’ wanneer je één keer op de startknop drukt en helemaal aan als je de startknop ingedrukt houdt. Die laatste merk je wel aan, eh, het geluid van de motor die start. Nogmaals, het was de onervaren dochter van de man die achter het stuur zat, één keer op de startknop drukte en toen zei de auto ‘Depress brake to start’. Dat werd geïnterpreteerd als ‘rem loslaten’ en de auto werd in Drive gezet in de veronderstelling dat deze aan stond. De auto begon te rollen en zowel de remmen als de stuurbekrachtiging waren niet in hun aan-stand. Dat maakte de hele situatie lastiger in te schatten en dus eindigde het akkefietje tegen een boom.

Aangeklaagd

Nu moet Mazda het ontgelden in een rechtszaak die de man heeft aangespannen. Volgens hem was het allemaal veel te verwarrend, met name het woord ‘Depress’ en dat de auto niet duidelijk genoeg maakt in welke staat de motor aan staat. Met een toefje sentiment omdat zijn jonge dochter een ongeluk heeft gehad en wellicht krijg je er nog wat schadevergoeding bij ook. Oh ja, en hij wil vijf miljoen dollar(!) zien. Uiteraard is de tactiek vaak dat er geschikt wordt en je er alsnog een flinke geldsom uit haalt.

Laten we wel wezen, ‘verwarrende’ woorden of niet, je start deze Mazda precies zoals elke andere auto. En zoals gezegd: voet op de rem, dan voorkom je al een hoop gekke situaties. Automaat rijden 101. Maar goed, er ligt altijd geld op tafel bij dit soort zaken in de VS. (via Carscoops)