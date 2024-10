Mazda’s enorme logo komt op een enorme auto

Iets met verhoudingen: het model waarop Mazda hun levensgrote logo plaatst laat het allemaal wel meevallen.

Qua autodesign in 2024 moet het allemaal groter, en dan nog groter. Tot het punt dat subtiel zijn eigenlijk niet meer de norm is. Zo kwam Mazda met een ludiek idee: wat nou als we een gigantisch logo op een aankomend nieuw model plaatsen? Op het bijgevoegde teaserplaatje leek het allemaal nogal overdreven.

Mazda BT-50

Welnu, Mazda voegt daad bij het woord en presenteert de Mazda BT-50 in zijn geheel. Dat is namelijk de auto waar dit logo op verschijnt. Mocht je de BT-50 niet kennen, dat was de Mazda-versie van de Ford Ranger, de auto die de samenwerking met Ford initieerde. Inmiddels is de BT-50 enkel nog een Aziatisch en Australisch feestje en is de auto gebaseerd op de Isuzu D-Max. Die krijgen wij nog wel en eigenlijk zou een Mazda-versie van die pickup nog best een geinig idee zijn. Al was de enige afnemer die wij kennen van de Isuzu-evenknie Rijkswaterstaat en zelfs die zijn ermee gekapt ten faveure van Toyota Hiluxen.

Dit is dus de compleet nieuwe BT-50 en… het logo valt best mee. Nee, het is geen klein logo, maar in het geheel valt het wel mee. Door de grote grille zijn de verhoudingen niet helemaal zoek.

De Mazda BT-50 haalt een nieuw snoetje, maar het is verder gewoon een zeer grondige facelift. Nieuwe features zijn onder meer de ‘luchtgordijnen’ in de grille, voor extra koeling wanneer nodig en extra efficiëntie wanneer er geen koeling nodig is. Er zijn nieuwe velgopties en nieuwe kleuren, waaronder deze rode tint. Achteraan zijn de veranderingen subtieler, daar zijn ook de Isuzu-genen duidelijker.

Interieur

Binnenin de Mazda BT-50 is het scherm vergroot naar 9 inch met draadloos Apple CarPlay/Android Auto. De BT-50 krijgt een USB-poort naast de binnenspiegel, waar je een dashcam kan monteren. Da’s een geinige en best unieke optie. Verder is de pickup nog best aardig uitgerust met allerlei camera’s en veiligheidsfeatures. Ook krijg je een 7 inch digitaal scherm voor je neus. Daarop kan je ook offroad-modi zien die voorheen ergens in het scherm verstopt zaten. De BT-50 is namelijk best een serieuze offroader, wat ook wel moet voor zo’n pickup.

Daarover gesproken: de motoren veranderen niet. De belangrijkste aandrijflijn is daardoor een 3.0 liter grote viercilinder diesel (ja echt) met 188 pk en 450 Nm koppel. De Mazda BT-50 wordt naast de Isuzu D-Max in elkaar geschroefd in Thailand. De nieuwe versie is vanaf begin volgend jaar te bestellen.