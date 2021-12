82-jarige ramt winkelpui met zeldzame Ferrari 512 TR

Een geluk bij een ongeluk: Ferrari-rood past goed bij het kerstthema van de winkel.

Een bejaarde die per ongeluk ergens naar binnen rijdt met de auto, dat verhaal horen we niet voor het eerst. Doorgaans is dat een gevalletje ‘pedalen verwisselen’. Deze week vond ook een incident plaats waarbij een bejaarde een winkel binnenreed, maar dit was niet op de gebruikelijke manier gegaan.

Ten eerste reed de bejaarde in kwestie niet in een Suzuki Wagon R, maar in een Ferrari 512 TR. Dit Italiaanse raspaardje belande woensdag in Andorra in een winkelpui tussen de kersversiering. De bestuurder bleek een 82-jarige man te zijn.

De beste man moest naar het ziekenhuis gebracht worden, evenals zijn 59-jarige vrouwelijke passagier en een medewerker van de winkel. Gelukkig bleek geen van allen ernstige verwondingen te hebben en mochten ze dezelfde middag weer naar huis.

Hoy en el Principat d'Andorra un hombre de 85 años que conducía este Ferrari se a estrellado en este C. Comercial sin que haya habido heridos.

Más de una pensara en un Sugar Daddy jajajaha

El se encuentra con magulladuras leves.

Paz y Amor .

😘😘😘🖤🖤🖤 pic.twitter.com/SgB5zumUXc — 𝕏𝔸ℕ𝔸 🖤(𝕷𝖆 𝖉𝖆𝖒𝖆 𝖔𝖘𝖈𝖚𝖗𝖆) (@XanaVikinga28) December 22, 2021

Waarschijnlijk was dit niet een gevalletje ‘pedalen verwisselen’, maar eerder een gevalletje ‘het rechterpedaal te ver intrappen’. Voordat de Ferrari zich in de winkelpui boorde heeft de auto namelijk meerdere rijstroken moeten overbruggen, plus een stuk asfalt voor de winkel. Het kan haast niet anders of de krasse bejaarde had het tempo er goed inzitten.

De auto in kwestie is een Ferrari 512 TR. Voor degenen die niet zo thuis zijn in oudere Ferrari’s: dat was de doorontwikkeling van de Testarossa. Aangezien er maar 2.261 stuks van gebouwd zijn is deze nog een stukje zeldzamer dan de Testarossa. Een 512 TR kun je normaalgesproken herkennen aan de voorbumper, maar dat is in dit geval een beetje lastig. Wel zien we de 512 TR-velgen en de typeaanduiding op de achterkant is ook een vrij duidelijk hint.

Gelukkig hoeven we niet te zeggen dat er nu een 512 TR minder is, want de auto is waarschijnlijk nog wel op te knappen. En de winkelpui ook.

Bron: Diari d’Andorra