Onderzoek gestart naar gamen tijdens het rijden in een Tesla

Spelletjes spelen tijdens het rijden, het kan gewoon in een Tesla. Maar daar wordt misschien een stokje voor gestoken.

Afleiding tijdens het rijden: het is een gevaar dat voor iedereen die een smartphone bezit op de loer ligt. Alleen bejaarden hebben hier geen last van, maar die hebben weer andere problemen. Tot overmaat van ramp kan de auto zelf in sommige gevallen ook nog voor afleiding zorgen. In een Tesla kun je bijvoorbeeld gewoon een spelletje doen tijdens het rijden.

Dat is niet altijd zo geweest. Van deze functie kon je namelijk eerst alleen gebruik maken als de auto stil stond. Leuk voor tijdens het laden. Dit kan nu echter ook gewoon tijdens het rijden. Levensgevaarlijk natuurlijk. Een lokaal krantje genaamd The New York Times publiceerde hier eerder deze maand een alarmerend artikel over, waarin ze spraken van “a new safety concern”.

Dit artikel bleef uiteraard niet onopgemerkt. De NHTSA is daarom nu een onderzoek gestart. Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse verkeersveiligheidsinstantie Tesla onder de loep neemt. Eerder dit jaar startten ze ook al een onderzoek naar Tesla’s die auto’s van hulpdiensten rammen.

Volgens de NHTSA is de functie al beschikbaar sinds december 2020. Het lijkt erop dat het New York Times-artikel nu het balletje aan het rollen heeft gebracht. De organisatie meldt overigens dat ze in november al een klacht kregen van een Model 3-rijder die dit onverantwoord vond.

Tesla is niet helemaal zonder verantwoordelijkheidsgevoel, want bij het openen van het spel verschijnt er wel een waarschuwing. Die luidt: “Playing while the car is in motion is only for passengers.” Vervolgens moet je bevestigen dat je een passagier bent. Dat kun je natuurlijk net zo makkelijk als bestuurder doen, maar dan ben je in ieder geval een gewaarschuwd mens.