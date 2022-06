911-rijder gaat 285 km/u, moet mogelijk de bak in

De Porsche 911-rijder was iets te enthousiast met het intrappen van het gaspedaal en dat trok de aandacht van de Guardia Civil.

Te hard rijden is niet zonder risico. Er kan een (pittige) boete tegenover staan. Als je het echt te bont maakt dreigen er ernstigere gevolgen. Bijvoorbeeld voor deze man uit Ierland. Hij werd betrapt door de Guardia Civil toen hij met 285 km/u over de Spaanse snelweg raasde.

De man had de weg voor hemzelf en de politie leek in geen velden of wegen te bekennen. Wat hij niet doorhad is dat de politie hem vanuit de lucht in de gaten hield. Een politiehelikopter registreerde de absurde snelheid. Op een later traject ging het gas er nog een keer op met een geregistreerde snelheid van 224 km/u.

Op videobeelden gedeeld door de Guardia Civil is te zien hoe ze per helikopter achter de Porsche 911 aanzaten.

Een politieagent op de weg werd ingeschakeld om de Porsche 911 aan de kant te zetten. Het voorval gebeurde in El Espinar in de buurt van Madrid. De man werd ingerekend en kan forse gevolgen verwachten.

Op papier wacht de bestuurder een eventuele straf van zes maanden cel. Ook kan de man zijn rijbewijs voor vier jaar kwijtraken in de regio. Dat laatste is niet zo heel erg als hij daar op vakantie was. Dan maar een andere vakantiebestemming zoeken voor de komende vier jaar.